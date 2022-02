Pomyłka czy kłopoty finansowe? Pracownicy prestiżowej drużyny skarżą się na brak wypłat

Północnoamerykańska organizacja esportowa Noble Esports znalazła sie w ciężkim położeniu. Pracownicy zarzucili przedsiębiorstwu brak należnych wypłat, wykorzystując do tego oficjalne media społecznościowe organizacji. Głos w sprawie zabrał jej właściciel.

REKLAMA

Zobacz wideo TripleA Bydgoszcz - nowy turniej na polskiej scenie esportowej

Wypłaty nie trafiły do pracowników

Noble Esports to północnoamerykańska organizacja esportowa powołana do życia w 2014 roku. Obecnie formacja skupia się na rywalizacji w siedmiu dyscyplinach, często niepopularnych na Starym Kontynencie: Apex Legends, szachy, Fortnite, Gears of War, Rocket League, Super Smash Bros i Tekken.

7 lutego nad omawianą organizacją zebrały się czarne chmury. Na oficjalnym Twitterze organizacji pojawił się wpis od zespołu ds. mediów społecznościowych skierowany do fanów. Z jego treści wynika, że Noble Esports zwleka z wypłatami, które zostały zapewnione pracownikom w kontraktach. Samo pojawienie się takiego wpisu stanowiło ogromne straty wizerunkowe, zwłaszcza, że drużyna jest sponsorowana przez Logitech, Twitch czy Operę.

Więcej treści esportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Wkrótce Twitter Noble Esports został zdezaktywowany. Pracownicy oraz gracze organizacji zaczęli wypowiadać się za pośrednictwem prywatnych kanałów. Z opublikowanych wiadomości wynika, że wiele osób nie otrzymało zapłaty za ostatni miesiąc pracy. Inni wskazują, że właściciel organizacji przestał odpowiadać na próby kontaktu związane z odzyskaniem należnych pieniędzy.

Esportowa Wisła coraz bliżej przekroczenia magicznej bariery. Brakuje niewiele

Właściciel organizacji zabrał głos

Po kilku godzinach od zaistniałej sytuacji Twitter Noble Esports został reaktywowany. Pojawił się na nim obszerny wpis pochodzący wprost od Kyle McDougala, właściciela organizacji. W poście opisał sytuację dotyczącą opóźnionych wypłat ze swojej perspektywy.

McDougal nie dopatrzył się winy w działaniu swoim lub organizacji. Stwierdził, że winne w zaistniałej sytuacji są banki. Za pierwszym razem bank miał wypowiedzieć współpracę organizacji, ponieważ z tego samego konta dokonywane były transakcje związane z kryptowalutami. Po skorzystaniu z oferty innego przedsiębiorstwa miały wystąpić kłopoty z przetworzeniem części płatności.

Kyle McDougal kończy wypowiedź przeprosinami i zapewnieniem, że wystąpienie kłopotu nie było jego intencją. Pieniądze wkrótce mają trafić do wszystkich poszkodowanych.

Niesamowity talent. 16-latek zadziwia esportowy świat