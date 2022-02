Anonymo negatywnie zawiodło. Wpadka z niżej notowanym rywalem

Wczoraj w ramach otwartych kwalifikacji do REPUBLEAGUE Season 3 V4, nowy skład Anonymo zaliczył swój pierwszy udział w większym turnieju międzynarodowym. Naprzeciw Polaków stanął złożony z różnej nacji europejskich graczy mix fullshock, a w nim polski akcent w postaci Łukasza "mwlky'ego" Pachuckiego. W roli zdecydowanego faworyta stawiano Anonymo.

Ogromne kłopoty od samego początku

Choć miał to być swoisty "spacerek" dla polskiego składu, tak już sam początek zwiastował, że rywale tanio skóry nie sprzedadzą. Wybrany przez Anonymo Overpass niemal wymknął się spod kontroli. Polacy mieli momentami nawet 6-punktowe prowadzenie, a finalnie mapa przeciągnęła się do pełnych 30 rund. Sytuację udało się ostatecznie odratować i to skład Pawła "innocenta" Mocka wyszedł na prowadzenie w serii.

Na drugiej mapie - Mirage'u fullshock - błyszczał Polak, ale tylko jeden i to ten z europejskiej sklejki. "mwlky" zagrał zawody światowej klasy. W przeciągu 35 rund Pachucki zanotował 46 fragów. Snajper niezwykle rozluźnił, a wszystko przychodziło mu z ogromną łatwością. Anonymo nie znalazło na niego recepty i po dogrywce to fullshock cieszyło się ze zdobycia punktu mapowego.

Ostatni w serii Dust2 pokazał dobitnie braki, jakie wciąż ma nowostworzony polski skład. Ponownie kłuła w oczy bezradność, a show w wykonaniu "mwylky'ego" tylko się przedłużyło. Po pierwszej połowie Polacy mieli do rywala sporą stratę, a na finiszu spotkania nie byli w stanie jej ostatecznie nadgonić. Tym sposobem Anonymo przegrało z "pierwszym lepszym" rywalem, odpadając z kwalifikacji. Nie ma co gryźć się w język - gorzej nowy rozdział w historii zespół zacząć się nie mógł.

Szansa na rehabilitację już niebawem

Dla Anonymo to dopiero początek sezonu, ale już jutro skład rozpocznie zmagania w nowym turnieju. Tym razem Polakom przyjdzie rywalizować w Malta Vibes Knockout Series 6, z pulą nagród wynoszącą 50 tysięcy dolarów. Wśród zaproszonych zespołów jest kilka silniejszych zespołów pokroju ESTATIC czy SAW, lecz by z nimi się zmierzyć, Anonymo będzie musiało przebrnąć przez pierwszą fazę kompetycji. Na start mecz z francuskim Ambush. Na zwycięzcę tego starcia czeka już Entropiq Praga.

Na Malta Vibes Knockout Series 6 wystąpią jeszcze dwa polskie składy. Wczoraj PACT poradził sobie z Conquer, przechodząc do drugiej rundy pierwszej fazy, zaś x-kom AGO otrzymało bezpośrednie zaproszenie do głównej części turnieju.

Od Anonymo wymaga się znacznie więcej ponad to, co drużyna pokazała w meczu z fullshock. Organizacja przeszła spore perturbacje między grudniem, a styczniem, lecz obecnie złożony skład ma potencjał, by wejść przynajmniej do pierwszej pięćdziesiątki światowego rankingu. Na taki rezultat trzeba sobie jednak zapracować.

