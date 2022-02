Niesamowity talent. 16-latek zadziwia esportowy świat

Bohater transferu, który wstrząsnął sceną CS:GO ma za sobą pierwsze występy jako gracz G2. Ilja "m0NESY" Osipow pomógł "Samurajom" w załapaniu się do fazy finałowej BLAST Premier Spring. Akcja 16-latka jest już jednym z faworytów do miana akcji roku, mimo że sezon dopiero się rozpoczął.

Przyzwoity wynik

G2 finiszowało turniej z czterema zwycięstwami i tylko jedną porażką. Skład hiszpańskiej organizacji zaliczył potknięcie jedynie z Vitality, a i w tym meczu tanio skóry nie sprzedał, przegrywając 1:2. Reszta spotkań poszła "Samurajom" względnie łatwo, choć trzeba powiedzieć, że rywale pokroju MIBR czy Complexity nie należą do tych z najwyższej półki.

Po przyjściu nowego prowadzącego Aleksiego "Aleksib" Virolainena styl gry piątki nieco się zmienił. Póki co G2 pokazało kilka ciekawych schematów, dzięki którym zespół wydaje się grać lepiej kolektyw. Część aspektów nie wyglądała jeszcze idealnie, ale to powinno przyjść z czasem.

Przed zespołem trudny sezon. W ubiegłym drużyna kilkukrotnie ocierała się o duże sukcesy. Za każdym razem o porażkach decydowały detale, a w efekcie gablota na trofea G2 zaczęła świecić pustkami. Ściągnięcie Virolainena i Osipowa ma ten fakt zmienić.

Magia "m0NESY'ego"

Dla młodziutkiego snajpera BLAST był pierwszym turniejem tak wysokiej rangi w karierze. Mimo to nie dało się po nim zauważyć presji. Rosjanin wpasował się jak ostatni puzzel w układance, jakiego G2 szukało przez ostatnie miesiące. Osipow grał spektakularnie, a hiszpańska organizacja mogła w końcu powiedzieć bez wyrzutów sumienia, że wreszcie ma pod swoimi skrzydłami klasowego snajpera.

Wizytówką "m0NESY'ego" została jedna wyjątkowa akcja. W sytuacji 1vs4 w meczu przeciwko MIBR. Rosjanin dokonał wręcz niemożliwego, samodzielnie ratując rundę dla swojego zespołu. 16-latkowi ani na moment nie zadrżała ręka. Każde zabójstwo zdobywał z wyrachowaną precyzją i pewnością. Zagranie z poziomu najwyższej światowej klasy.

Pierwsze występy Osipowa w nowym zespole wywarły na społeczności CS:GO ogromne wrażenie. Wychowanek akademii Natus Vincere potwierdził swoje wcześniejsze słowa - jest gotowy do rywalizacji z najlepszymi i nie odczuwa związanej z tym wyjątkowej presji.

Okazję do obejrzenia "m0NESY'ego" na żywo być może będzie miała niedługo publika zebrana w katowickim Spodku. Rosjanin wraz z zespołem przyjadą do Polski na IEM Katowice, który rozpocznie się 17 lutego. G2 ma zapewniony bezpośredni udział w głównej części turnieju. Jeśli "Samuraje" dostaną się do fazy play-off IEM-a, to będą mieli okazję zagrania przed publicznością na żywo.

