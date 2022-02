Koreańska organizacja zwalnia trenera w środku sezonu. Jaki był powód?

Drużyny esportowe rzadko decydują się na ogromne zmiany w trakcie sezonu. Na nieoczekiwany krok zdecydowała się południowokoreańska organizacja DRX, która zakończyła współprace z głównym szkoleniowcem League of Legends. Wyjściowa piątka na co dzień gra w LCK.

Trener za burtą

Jak możemy dowiedzieć się z oświadczenia zamieszczonego na Twitterze DRX, włodarze koreańskiej organizacji zdecydowała się na zakończenie współpracy z dotychczasowym trenerem sekcji League of Legends, Kim „KIM" Jung-su.

Oświadczenie nie zawiera szczegółowych informacji, dlaczego zdecydowano się na podjęcie takiej decyzji. Ujawniono jedynie, że doszło do naruszenia obowiązków trenera. Pozostałe informacje pozostają tajne ze względu na ograniczenia prawne i troskę o dobro graczy oraz całej drużyny.

Trzeba przyznać, że to odważna decyzja. Drużyna konkuruje w rozgrywkach League of Legends Champions Korea, gdzie znajduje się na 6. miejscu w tabeli wyników. Nowy trener zespołu ma zostać przedstawiony społeczności najszybciej, jak to możliwe.

To nie jedyne problemy DRX

DRX w ostatnim czasie zmaga się z niemałymi problemami spowodowanymi koronawirusem. Znaczna część wyjściowej piątki uzyskała pozytywny wynik testu na COVID-19. Wyklucza ich to z możliwości występu podczas nadchodzącej kolejki, albowiem rozgrywki odbywają się w studiu. Zespół zostanie uzupełniony graczami z akademii.

Organizacja swój kolejny mecz w League of Legends Champions Korea rozegra już w środę, 9 lutego. Rywalem połączonych sił oryginalnego składu uzupełnionego o rezerwowych będzie KT Rolster. Rozpoczęcie spotkania zaplanowano na godzinę 12:00.

