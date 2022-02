Kryzy najlepszej ekipy na świecie. Przełamią się w Katowicach?

Faza grupowa BLAST Premier Spring 2022 dobiegła końca. Był to pierwszy duży turniej tego roku dla zespołów z czołówki sceny CS:GO w obecnym roku. Wraz z nim nasuwają się również pierwsze wnioski odnośnie rozpoczynającego się sezonu. Co pokazały odświeżone zespoły? Kto może być zadowolonym z rezultatu, a kto powinien pluć sobie w brodę?

Chwała zwycięzcom

Trzy zespoły ewidentnie wybiły się ponad stawkę. FaZe Clan, OG oraz Vitality zajęły pierwsze trzy miejsca w zmaganiach, dzięki czemu ekipy zgarnęły najwyższe nagrody pieniężne, a także bezpośredni awans na BLAST Spring Finals.

Odświeżone Robinem "ropzem" Koolem FaZe wygląda wyjątkowo solidnie, zważając na ostatnie miesiące w wykonaniu organizacji. Estończyk udowadnia, że jest zawodnikiem z absolutnego topu, a wraz jego wejściem do składu zespół zyskał ogromne możliwości. Amerykańska organizacja ma obecnie bardzo wszechstronną piątkę, która jest w stanie mierzyć w najwyższe cele.

OG zaskakująco dobrze przechodzi rozstanie z Aleksim "Aleksib" Virolainenem. Duża w tym zasługa Nemanji "nexy" Isakovicia, która bez kłopotu dostosował się do roli pozostawionej przez Fina. Dzięki prowadzeniu Serba drużyna zyskała przysłowiowy pazur, grając agresywnie, zmieniając tempo i nie bojąc się ryzyka. Na minionym BLAST OG nie przegrało ani jednego meczu. Cieszy znakomita dyspozycja Mateusza "mantuu" Wilczewskiego, choć Polaka przyćmił nieco Valdemar "valde" Bjørn Vangså. Duńczyk wszedł w 2022 rok razem z drzwiami, nie po raz pierwszy udowadniając ponad przeciętne umiejętności indywidualne.

Vitality to na swój sposób dalej zagadka. Francusko-duński mix ujawnił po sobie drobne niedociągnięcia, ale tak dobry rezultat na samym turnieju to świetny prognostyk. Z czasem mankamenty powinny zostać wyeliminowane, a co za tym idzie być może gigantyczny ciężar ciągnięcia zespołu przez Mathieu "ZywOo" Herbauta, zostanie w końcu choć częściowo zdjęty z jego barków.

Słabiutcy Amerykanie

No cóż, proces renowacji CS:GO za oceanem jeszcze sobie trochę potrwa. Ostatnie miejsca w stawce BLAST Spring Groups obstawiły bowiem grzecznie drużyny amerykańskie. Może nie jest to specjalne zaskoczenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę ogrom zmian, jakie przeszły między sezonami, ale tak złe wyniki aż kłują w oczy.

Team Liquid zagrał kilka przyzwoicie wyglądających spotkań, lecz finalnie Rumaki skończyły z ledwie jedną wygraną. To wciąż więcej od Evil Geniuses i Complexity, które na całym turnieju były swoistymi chłopcami do bicia. Sumując bilanse całej trójki wychodzi 1-9, przy zwycięstwie na tylko jednej mapie - dodatkowo przy okazji meczu Liquid z EG. Liczby mówią same za siebie.

Oczywiście sezon dopiero się zaczyna, a składy jeszcze ze sobą dogryzają, ale na razie przepaść między Europą, a Ameryką jest kolosalna. Projekt "Make American CS:GO great again" jeszcze sobie poczeka na wdrożenie. Tytaniczna praca do wykonania przed zespołami zza oceanu.

NAVI w kryzysie?

Dominacja Natus Vincere w 2021 roku była istnie przytłaczająca. Ukraińska organizacja wygrała Majora w Sztokholmie, kompletując przy okazji multum innych prestiżowych trofeów. Zwieńczeniem znakomitego sezonu okazało się zwycięstwo Aleksandra "s1mpla" Kostyliewa w plebiscycie na gracza roku.

Temu też przy okazji początku BLAST Spring to właśnie NAVI typowano w roli murowanego faworyta. Tymczasem kłopoty zaczęły się już na samym starcie. Porażki z MIBR i Astralis postawiły rosyjsko-ukraiński skład pod ścianą. Finalnie udało się wybrnąć z tarapatów, choć w dużej mierze Natus Vincere pomogły specyficzne zasady turnieju. Mimo wygranej w jedynie dwóch spotkaniach, NAVI zdołało załapać się na miejsce premiowane bezpośrednim awansem do fazy finałowej wiosennego BLAST.

Mimo to występ światowej jedynki zostawił bardzo duże wątpliwości. Czar niezatrzymanego Natus Vincere prysł. Skład "s1mpla" zaczął sezon wyjątkowo przeciętnie. Cel został osiągnięty, ale styl pozostawia wiele do życzenia. Początek końca dominacji NAVI czy tylko chwilowy spadek formy? To pokaże już niebawem IEM Katowice.

Podsumowanie

Sześć zespołów zapewniło sobie udział w wiosennych finałach BLAST, podczas gdy pozostała szóstka o przepustki powalczy jeszcze na BLAST Premier Spring Showdown. Turniej drugiej, a zarazem ostatniej szansy odbędzie się w kwietniu. Do tego czasu rozwieje się mgła innych niepewności wobec dyspozycji poszczególnych składów na obecny sezon.

Na BLAST Premier Finals na pewno zagrają:

FaZe Clan

Team Vitality

OG

G2

Natus Vincere

BIG

O swoje miejsce w finałach na BLAST Premier Spring Showdown wystąpią:

Astralis

Ninjas in Pyjamas

Made in Brazil

Complexity

Team Liquid

Evil Geniuses

