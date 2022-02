Honorowe zachowanie esportowców. Tego ich szefowie się nie spodziewali

Albańskie BLINK było jednym z najbardziej obiecujących i perspektywicznych zespołów ostatnich miesięcy na scenie CS:GO. Temu też ogromne zdziwienie wśród społeczności wywołały duże zmiany składowe, wiążące się z nie przedłużeniem kontraktu przez organizację z dwoma graczami. Zespół został rozbity, choć jak się okazało nie na długo.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w Counter Strike: Global Offensive

Perturbacje wokół nowych kontraktów

BLINK finiszowało 2021 rok w bardzo przyzwoitym stylu. Albańczycy zanotowali kilka dobrych występów na różnej rangi turniejach, a w składzie tworzyła się coraz lepsza chemia, zwiastująca postępującą poprawę wyników. Potwierdzeniem świetnej dyspozycji było załapanie się do pierwszej trzydziestki światowego rankingu.

W połowie stycznia niespodziewaną informacją podzielił się na swoich social-mediach Rigon "rigoN" Gashi - gwiazdor BLINK, który na tle kolegów prezentował się zdecydowanie najbardziej widowiskowo. W oświadczeniu Szwajcar wyjaśnił, że jego współpraca z marką dobiegła końca, zaś z jego słów dało się wyczuć gęstniejącą atmosferę wokół tematu. Gashi nie podał jasnego powodu nie podpisania umowy.

Streaming odmienił jej życie. "Gdyby nie to, dalej byłabym szarą myszką"

Krótko po "rigoNie" rozstanie z drużyną potwierdził również Sener "SENER1" Mahmuti. Rzekomo Albańczyk liczył na nowy kontrakt, lecz z niejasnych przyczyn BLINK mu go nie zaoferowało. Skład zaczął się sypać, a sezon praktycznie dopiero co wystartował.

Reakcja kolegów z zespołu była dość bezpośrednia. Każdy jasno dał znać, że nie jest zadowolony z decyzji BLINK, która przyczyniła się do rozbicia piątki. Kilka dni po oświadczeniach Gashiego i Mahmutiego w eter poszła kolejna dziwna informacja. Z aktywnej gry wycofał się Flatron "juanflatroo" Halimi. Gracz argumentował to kłopotami zdrowotnymi, lecz uwagę zwrócił termin pauzy, jaki zadeklarował Albańczyk. Ta miała wynieść bowiem od kilku tygodni aż do paru miesięcy, co w kontekście najnowszych wydarzeń wyglądało bardzo podejrzanie i niewiarygodnie.

Bojkot składu - BLINK rozstaje się z zespołem

Tym sposobem skład, który miał w tym sezonie wyjątkowo namieszać, zaczął go od tragicznych wręcz wyników, spowodowanych niestabilnością w strukturze ekipy. BLINK wygrało w nowym roku tylko dwa mecze, przegrywając pięć innych. Efekt - odpadnięcie z pierwszych dwóch turniejów, w jakich organizacja brała udział.

Wszyscy chcieli być jak Małysz. Ta gra była fenomenem

Albańska telenowela osiągnęła punkt kulminacyjny wczoraj. Jak się okazało pozostali w BLINK zawodnicy zdecydowali się opuścić szeregi organizacji. Bezpośrednich przyczyn nie podano, lecz śmiało można zakładać, że jest to wynik zawirowań wokół składu i rozstania z "rigoNem" oraz "SENER1M", co spotkało się z dezaprobatą ich kolegów. Jeszcze wcześniej drużynę opuścił też trener, Klesti "stikle-" Kola.

Dionis "sinnopsyy" Budeci i Genc "gxx-" Kolgeci będą reprezentować BLINK do końca kompetycji, w jakich organizacja bierze obecnie udział. Zespół wciąż rywalizuje w ramach Thunderpick Bitcoin Series oraz ESL Challenger League.

Kolejny polski hit gamingowy? Gracze są zachwyceni

Ponowne zjednoczenie

Choć albański "super-team" przestał być patronowanym przez BLINK, tak ambicje graczy nie podupadły. Cała piątka ogłosiła bowiem restrukturyzację zespołu, który do czasu znalezienia nowego pracodawcy będzie grał pod szyldem Bad News Eagles (wydaje się, że nawiązanie do amerykańskich Bad News Bears nie jest tutaj przypadkowe). Opiekę nad ekipą przejął nawet ich były szkoleniowiec "stikle-".

W krótkim wpisie "rigoN" potwierdził, że wraz z kolegami zaczną trenować tak szybko jak to możliwe, przy czym lada moment wrócą do aktywnej rywalizacji. Szwajcar wyraził również otwartość na wszelkie propozycje od zainteresowanych współpracą organizacji.

Sen albańskiego CS:GO nadal więc trwa. Choć zawodnicy napotkali na pewne przeciwności losu, tak zdołali utrzymać pierwotny koncept swojego projektu, nawet mimo konfliktu interesów z BLINK. Przed nimi z pewnością niełatwe tygodnie, przez które skupią się na powrocie do szczytowej dyspozycji. Upór i wiara we własne umiejętności z pewnością wywołują jednak podziw i za powodzenie Bad News Eagles wypada trzymać kciuki.