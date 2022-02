Prestiżowe pojedynki polskich esportowców. Ruszają kolejne mecze najlepszej europejskiej ligi

League of Legends European Championship to jedna z najlepszych lig na świecie. Nadchodzący weekend oznacza wznowienie rozgrywek, w których pierwsze skrzypce grają zawodnicy z Polski. Za oceanem rozpoczną się natomiast pierwsze zmagania w formacie ligowym.

Bratobójcze pojedynki

Nadejście weekendu niezmiennie oznacza rozpoczęcie nowej kolejki League of Legends European Championship. Piątkowy i sobotni wieczór ponownie zgromadzą fanów esportu przed ekranami kontynuacją zmagań o tytuł najlepszej formacji Starego Kontynentu. Pierwszy mecz kolejki nie będzie jednak tak emocjonujący, jak jej dalsze zmagania. W inaugurującym spotkaniu zobaczymy bowiem SK Gaming i Astralis, dwie najgorsze drużyny ligi.

Im dalej w las, tym będzie jednak ciekawiej. Już kolejnych spotkaniach będzie nam dane śledzić poczynania Polaków. Adrian „Trymbi" Trybus wraz z Rogue kontynuuje walkę o utrzymanie fotelu lidera przeciwko EXCEL. Z perspektywy zawodników wsparcia będzie to ciekawy pojedynek, albowiem brytyjską organizację od niedawna reprezentuje Mikyx.

Piątkowy wieczór oznacza także dwie okazje do rywalizacji pomiędzy polskimi leśnikami. O 20:00 Team Vitality z Oskarem „Selfmade" Boderkiem w składzie podejmie Misfits Gaming reprezentowane przez Lucjana „Shlatana" Ahmada. Chwilę później na Summoner’s Rift zagoszczą Team BDS i G2 Esports, co oznacza pojedynek pomiędzy Jakubem „Cinkrofem" Rokickim a Marcinem „Jankosem" Jankowskim.

Pełen terminarz piątkowych spotkań prezentuje się następująco:

18:00 - SK Gaming vs. Astralis

19:00 - Rogue vs. EXCEL

20:00 - Team Vitality vs. Misfits Gaming

21:00 - Team BDS vs. G2 Esports

22:00 - MAD Lions vs. Fnatic

Czwarta kolejka LEC zapowiada się interesująco nie tylko z powodu nadchodzących spotkań. Od teraz do użytku została dopuszczona Zeri, najnowsza postać w League of Legends. Kto wie, może któraś z drużyn zdecyduje się wykorzystać jej potencjał?

W Ameryce ruszą rozgrywki ligowe

Mecze w północnoamerykańskim League of Legends Championship Series rozpoczęły się na równi z Europą. Typowe rozgrywki ligowe są tam jednak poprzedzone turniejem Lock In. Ten zakończył się triumfem Teamu Liquid, który w wielkim finale zdeklasował Evil Geniuses z jedynym polskim zawodnikiem regionu, Kacprem „Inspiredem" Słomą.

Rozgrywki w formacie ligowym rozpoczną się w sobotni wieczór, o 22:30. Meczem rozpoczynającym emocjonujące zmagania będzie starcie pomiędzy TSM a Evil Geniuses. Z uwagi na międzykontynentalną różnicę stref czasowych, spotkania będą rozegrane w godzinach nocnych z perspektywy widza z Polski.

Oglądając spotkania należy zwrócić uwagę przede wszystkim na trzy zespoły: Evil Geniuses z Polakiem w składzie, niemal w pełni europejski super-team Teamu Liquid oraz odświeżone Cloud9 pod wodzą kontrowersyjnego trenera LS-a. Dla wielu zespołów będzie to także okazja do sprawdzenia w boju domyślnej wyjściowej piątki, albowiem niektóre formacje były zmuszone korzystać z rezerwowych podczas turnieju Lock In przez wzgląd na problemy wizowe lub związane z Covid-19.

