Problematyczny błąd w Counter Strike'u. Może wpłynąć na przebieg meczu

Jeden z internautów podzielił się wczoraj nagraniem, dokumentującym wykorzystanie kolejnego nieprawidłowo działającego koktajlu mołotowa w CS:GO, który rozprzestrzenia się na ogromną połać mapy. Problem ponownie dotyczy mapy Vertigo. Podobny incydent miał miejsce w grudniu, kiedy to Heroic wykorzystało takową zagrywkę w meczu przeciwko Gambit na BLAST Premier World Final.

Problem wciąż nie został rozwiązany

Kłopot z wykorzystaniem mołotowa, naginającego fizykę gry na Vertigo, nadal nie został naprawiony, chociaż pierwszy raz zaobserwowano go jeszcze w grudniu. Mało tego - obecnie powstało kilka wariantów rzucania granatu, a każda działa na swój sposób nieprawidłowo.

Jak mianowicie funkcjonuje ów "nielegalny" koktajl mołotowa? Otóż po wybuchu ogień rozprzestrzenia się przez ściany, przez co blokuje kilka sektorów mapy na raz. Jest to dość wyraźne odchylenie, a jego wykorzystywanie pozwala na nieuczciwe zdobywanie przewagi.

Nowy sposób, podobnie jak poprzedni, opiera się na rzuceniu koktajlu z okolicy bombsite'u B w kierunku środka mapy. Butelka rozbija się tuż przy ścianie, przez którą w niewyjaśnionych okolicznościach przedzierają się płomienie. Dodatkowym elementem jest również przeniknięcie ognia na dolną część mapy, co potrafi skutecznie skomplikować podejście na pochylnię pod bombsitem A. Podsumowując - jeden granat potrafi zablokować aż trzy istotne miejsca, co jest wprost kuriozalnym zjawiskiem.

Jak zareaguje Valve?

Deweloperzy CS:GO znani są ze swojej opieszałości w kwestii korygowania tego typu problemów. Niejednokrotnie podobne odchylenia były wykorzystywane w grze miesiącami, zanim Valve zareagowało, naprawiając błąd.

We wspomnianym meczu Heroic z Gambit sami admini turnieju mieli spory dylemat z rozwiązaniem sytuacji. Ostatecznie skończyło się na ponownym rozegraniu rundy, w której wykorzystano nieuczciwy granat. Takie decyzje nie mogą jednak trwale wejść w regulaminy, gdyż psułoby to całą sportową atmosferę rywalizacji. Usterka po prostu musi zostać usunięta, albo wejdzie na stałe do kanonu gry.

Kłopoty z granatami nie tylko na Vertigo

Nie tak dawno dość sporo kontrowersji wywołało wykorzystanie określonego schematu rzucenia koktajlu mołotowa na mapie Ancient. Polega on na posłaniu granatu w takie miejsce, że ten przez moment znajduje się w pewnego rodzaju niebycie. To zaś opóźnia moment jego wybuchu, co pozwala butelce na dotarcie do znacznie dalej położonej części mapy, aniżeli powinno to być.

Zastosowanie stało się bardzo popularną taktyką we wszelakiego rodzaju kompetycjach. Obecnie korzysta z niego wiele zespołów, chociaż obiekcje co do słuszności mechaniki wciąż są poruszane. Wypada więc postawić pytania. Czy rzeczywiście są to zagrywki na swój sposób nielegalne, skoro wciąż jest możliwość wykonywania ich w grze? Czy jest to moralne i jak powinna wyglądać reakcja organizatorów turniejów na takie zjawiska? Dopóki Valve nie zajmie klarownego stanowiska, wątpliwości pozostaną. Można się również spodziewać, że podobnych błędów gracze będą znajdywać coraz więcej, co tylko napędzi młyn kontrowersji.

