Esportowcy nielegalnie rozmawiali z trenerem. Zostali ukarani

Na szczeblu eliminacji do Valorant Champions Tour doszło do złamania regulaminu rozgrywek. Zespół Movistar Riders w meczu z RIX.GG korzystał z zabronionej metody zewnętrznej komunikacji z zawodnikami. Konsekwencją będzie odebranie trzech ligowych punktów w VRL Spain Rising.

A i tak przegrali...

Wspomniany mecz rozegrano 17 stycznia w ramach rundzie 1/256 drugiego szczebla otwartych kwalifikacji do Valorant Champions Tour. Movistar Riders mierzyło się z RIX.GG, w którego składzie grał Polak Mikołaj "Mickebwoy" Chojnacki. Spotkanie wymagało pełnych trzech map do rozstrzygnięcia, lecz ostatecznie to właśnie RIX.GG okazało się lepsze, wygrywając 2:1. Skład Polaka odpadł później w rundzie 1/32, przegrywając z 19esports.

W oświadczeniu, organizatorzy zaznaczyli, że dostarczono im dowody na komunikację graczy w trakcie spotkania z trenerem zespołu, Lucasem "LRojo" Rojo, co według zasad jest zabronione. Jedynym wyjątkiem mogą być pauzy taktyczny lub techniczne. Werdykt w sprawie zapadł - Movistar Riders odjęto trzy punkty w klasyfikacji VRL Spain Rising.

Kontrowersje wokół werdyktu

Reakcja sympatyków sceny Valoranta jest dość zróżnicowana. Pojawiły się sugestie, że zasady nie zostały wystarczająco wyklarowane przez co doszło do nieporozumienia. Znaleźli się jednak i zwolennicy decyzji Riot, którzy mocno skrytykowali hiszpańską organizację za popełnione przewinienie.

Członkowie Movistar posypali głowę popiołem, przepraszając za incydent i godząc się z wymierzoną karą. Sytuacje o podobnym charakterze miały już miejsce m.in. w CS:GO. W dobie, kiedy wiele turniejów jest rozgrywanych w formie online nie sposób kontrolować poszczególne zespoły i to czy zasady są w zupełności przestrzegane. Wypadek można też potraktować jako błędy wieku wczesnego Valoranta. Gra wciąż jest względnie nową produkcją, a cała otoczka esportu wokół niej jeszcze w zupełności się nie wykształciła. Mimo to dość oczywistym jest, by takich sytuacji w przyszłości unikać i zapobiegać ich powstawaniu.

