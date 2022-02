Minecraft w organizacji esportowej? Ciekawy ruch amerykańskiego zespołu

Wiele lat od premiery Minecraft wciąż wzbudza ogromne zainteresowanie. To nie umknęło nawet światu esportu. Na zakontraktowanie graczy Minecrafta zdecydowała się organizacja Misfits Gaming.

Minecraft to wymarzona piaskownica

Minecraft pomimo wieku pozostaje jedną z najpopularniejszych gier. Sześcienny świat stanowi idealną platformę do wyrażania własnej kreatywności, tworzenia monumentalnych budowli lub opowiadania historii. Wydawane przez należące do Microsoftu Mojang Studios aktualizacje wciąż urozmaicają rozgrywkę.

Jeśli komuś bazowa wersja gry nie przypadła do gustu, lub poznał ją niczym własną kieszeń, z pomocą przychodzą modderzy. Minecraft jest podany na modyfikacje, które potrafią przeistoczyć rozgrywkę omawianego tytułu w coś zupełnie nowego. Na łamach portalu przedstawialiśmy niektóre z najbardziej kreatywnych pomysłów: stworzenie w Minecrafcie kopii VALORANTA, zaimplementowanie piłki do gry w nogę wraz z pełną fizyką czy przeniesienie do sześciennego świata serialu Squid Game.

Gracze Minecrafta w organizacji esportowej

Popularność Minecrafta nie umyka organizacjom esportowym. 2 lutego szeregi Misfits Gaming zasilili twórcy treści specjalizujący się w omawianej grze, Tubbo oraz Ranboo. Pierwszy z nich może pochwalić się średnią widzów na poziomie przeszło 35 tys., zaś drugi blisko 4 milionami subskrybentów na YouTube.

Misfits Gaming mocno dywersyfikuje platformy swojego działania. Obecni są scenach wielu gier esportowych, choć w Europie głównie kojarzy się ich za sprawą Misfits Gaming występującego w LEC oraz LFL. Do tego organizacja posiada szeroką gamę streamerów, która właśnie wzbogaciła się o dwóch potężnych Minecraftowców.

