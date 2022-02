Major 2022. Nowe zasady kwalifikacji. Czy zobaczymy Polaków w turniejach RMR?

Pogłoski o nadchodzących zmianach w formacie RMR pojawiły się już kilka tygodni temu. W każdej plotce tkwi ziarno prawdy i tak okazało się również w tym przypadku. Jakie więc nowości pojawią się odnośnie systemu kwalifikacji na Majory, a przy tym, co to oznacza dla polskich zespołów?

Major 2022. Zmniejszenie liczby regionów dla uczestników turniejów RMR

Koniec z sześcioma oddzielnymi regionami. Teraz wszystko sprowadzi się do Europy, Ameryk oraz Azji. Nowy podział wynikł z wchłonięcia CIS przez Europę, Australii przez Azję oraz połączenia obu Ameryk. Wyjątkiem od tej reguły będą turnieje RMR, organizowane online. W ich przypadku będzie obowiązywało wcześniejsze pięć regionów, a jedynie CIS będzie dalej rywalizowało wspólnie z europejskimi zespołami. W dobie szalejącej pandemii taki wariant może się niestety wielokrotnie powtarzać.

Nowe zasady zmienią również podział slotów z możliwym awansem na Majora. Na podstawie rezultatów z majowego turnieju w Antwerpii każdy region otrzyma określony przydział. W kontekście belgijskiego Majora rozdysponowane miejsca to:

Europa: 7 legend, 9 kandydatów, 3 pretendentów

Ameryki: 1 legenda, 2 kandydatów, 3 pretendentów

Azja: 2 pretendentów

Major 2022. Koniec ze zbieraniem punktów kwalifikacyjnych na Majora

Kolejną nowością będzie likwidacja całego cyklu turniejów RMR. W każdym regionie wszystko sprowadzi się do jednego eventu, który wyłoni uczestników Majora. Pod pewnym kątem to powrót do wcześniejszych standardów. Przed 2020 rokiem, zanim wprowadzono system punktowy, o wejściu na Majora decydowały pojedyncze główne kwalifikacje.

Ponadto zabroniona zostanie możliwość przeprowadzania zmian między turniejem RMR, a samym Majorem. Przed ostatnim turniejem w Sztokholmie doszło do takiego incydentu z udziałem Virtus.pro. Niedźwiedzie na kilka dni przed startem wprowadziły do składu nowego zawodnika, co wzbudziło niemałe kontrowersje.

Major 2022. Co to oznacza dla polskich zespołów? Major w zasięgu?

Pytaniem, które z pewnością nurtuje polskich sympatyków CS:GO, to w jak dużym stopniu zmiany wpłyną na szanse Polaków na załapanie się na Majora? Na razie trudno jest to jednoznacznie stwierdzić, lecz reforma może mieć dwojakie skutki. Z jednej strony pula uczestników europejskich kwalifikacji zostanie wzbogacona o zespoły z regionu CIS, który to w ostatnim czasie dominuje w Counter-Strike'u. Konkurencja znacząco się zwiększy, a do stawki dołączą jeszcze bardziej renomowani rywale. Na korzyść ma prawo jednak zadziałać ilość slotów, jaką może uzyskać Europa w ramach eliminacji RMR. Jeśli Europejczycy dobrze spiszą się na Majorze w Antwerpii, tak liczba miejsc przeznaczona dla regionu na kolejne kwalifikacje wzrośnie.

Dla przypomnienia - ostatnim polskim zespołem, który zagrał na Majorze, było Virtus.pro, jeszcze zanim organizacja przejęła kazachskie AVANGAR. Występ ten miał miejsce w 2018 roku na FACEIT Major: London.

Cały nowy regulamin odnośnie systemu RMR i Majora został spisany tutaj.

