Szybka reakcja. Piłkarz Man United usunięty z gry PES 2021. "Do odwołania"

Dwa dni temu sąd w Manchesterze przedłużył areszt Masona Greenwooda do środy 2 lutego - informował "The Athletic". Tamtejsza policja przesłuchiwała piłkarza Manchesteru United w sprawie napaści na tle seksualnym. Pojawił się też nowy zarzut - groźby śmierci, jakie zawodnik miał kierować do swojej byłej partnerki. W środę jednak Greenwood opuścił areszt za kaucją.

Sprawa Masona Greenwooda wyszła na jaw 30 stycznia. Jego była dziewczyna Harriet Robson opublikowała w swoich mediach społecznościowych zdjęcia posiniaczonego ciała i zakrwawionej twarzy. - Dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć. To zrobił mi Mason Greenwood - napisała Robson na Instagramie. Na dodatek kobieta opublikowała nagrania rozmów z piłkarzem Manchesteru United. Miał on ją zmuszać do seksu. Tego samego dnia Greenwood został zatrzymany przez angielską policję.

Greenwood usunięty z PES-a. Wcześniej to samo zrobiła FIFA

Od napastnika Czerwonych Diabłów zaczęli się odwracać kolejni sponsorzy, a nawet twórcy gier komputerowych. Firma Konami, twórca PES 2021, poinformowała o usunięciu Masona Greenwooda ze swojej produkcji.

Mason Greenwood zwolniony z aresztu. Są najnowsze informacje

"Ze względu na poważne oskarżenia względem Masona Greenwooda, piłkarz zostanie usunięty z naszych tytułów piłkarskich do odwołania Szczególnie w grze PES 2021 na urządzenia mobilne, użytkownicy nie mogą go obecnie pozyskać, ale decyzja ta nie dotknie aktualnych posiadaczy jego karty. Konami potępia wszelkie rodzaje przemocy. Dopóki policyjne dochodzenie się toczy, dalsze komentarze z naszej strony byłyby nieodpowiednie" - cytuje oświadczenie firmy Konami portal "The Athletic".

Wcześniej na usunięcie piłkarza z trybów offline zdecydowało się EA Sports, twórca gry FIFA 22. W trybie Ultimate Team jednak niechlubne wieści paradoksalnie spowodowały, że karta Greenwooda zyskała mocno na wartości. Jej cena wzrosła aż o 300 procent, aby potem spaść. Jednak wartość tej karty nadal jest horrendalnie wysoka, gdy porównamy ją ze wcześniejszą ceną. Może to wiązać się z tym, że gracze przewidują usunięcie tej karty z FUT i liczą na rekompensaty od EA.

Z kolei Sports Interactive, twórca gry Football Manager 2022, jeszcze nie podjęło decyzji w tej sprawie.