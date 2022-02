Riot Games walczy z nieaktywnymi graczami. Koniec z odchodzeniem od klawiatury

Do VALORANTA wkrótce trafi nowa aktualizacja. Załata ona pomniejsze błędy, a dodatkowo usprawni system do walki z nieaktywnymi graczami w trakcie meczów.

Riot Games zawalczy z AFKerami

Wkrótce na serwery VALORANTA trafi nowa aktualizacja oznaczona cyferką 4.02. Głównym powodem jej wprowadzenia jest wadliwa interakcja z Botem Alarmowym i Działkiem Killjoy, które po wskrzeszeniu przez Sage stawały się niemożliwe do odzyskania.

Implementacja zmian posłuży także jako okazja do modernizacji systemu wykrywającego graczy nieaktywnych w trakcie meczu. Oznacza to, że od przyszłych meczów będziemy mogli czuć się nieco bezpieczniej, a liczba osób opuszczających mecz lub niepodejmujących działań wkrótce zostanie zredukowana.

Do VALORANTA trafi nowy tryb?

Omawiając nowości, które trafią do VALORANTA, nie sposób wspomnieć o bardzo interesujących przeciekach. Po raz pierwszy pojawiły się one na Twitterze, gdzie zostały opublikowane przez zaufane konto ValorLeaks. Zgodnie z informacjami do gry ma trafić nowy tryb.

O trybie niewiele wiadomo. Nie został on także potwierdzony przez Riot Games, więc zależy traktować to bardziej jako ciekawostkę, aniżeli prawdziwe informacje. Celem graczy na potencjalnie nowym trybie będzie walka o zdobywanie punktów. Drużyna, która zdobędzie ich najwięcej, wygra. Interesujący dodatek nie został jednak uwzględniony w opisie zmian patcha 4.02.

