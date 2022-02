Znani streamerzy pojawią się na skoczni. Ogłaszamy Turniej Czterech Streamów

Wyszliśmy z inicjatywą połączenia działań charytatywnych z doskonałą zabawą w legendarnej grze Deluxe Ski Jump 2 (DSJ 2). W akcji weźmie udział czworo popularnych streamerów, którzy zachęcą swoich fanów do oglądania specjalnych transmisji na swoich kanałach na platformie Twitch.

Skoki w szczytnym celu

Z okazji inauguracji XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, redakcja Sport.pl we współpracy z agencją gamingową Knacks zaprasza wszystkich fanów skoków narciarskich do wspólnej zabawy. W piątek, 4 lutego br. na platformie Twitch ruszy seria streamów z rywalizacji w legendarnej grze DSJ 2. Kolejni zawodnicy przystąpią do rywalizacji 6, 11 i 13 lutego br., a w każdy z tych dni odbędzie się jeden stream. Do akcji przyłączyło się czworo znanych streamerów: Saju, Nieuczesana, Bonkol i Kubx, którzy zawalczą o jak najlepszy wynik. Działania mają także wymiar charytatywny - Sport.pl przekaże 10 tys. zł na cel społeczny wskazany przez zdobywcę najlepszego rezultatu w grze.

Serwis Sport.pl będzie promował i relacjonował streamy oraz przeprowadzi klasyfikację wyników uczestników akcji tak, jak przy tradycyjnych skokach narciarskich. Transmisje będą obrandowane logo Sport.pl z dopiskiem „Najlepsze skoki w internecie". Danego dnia na kanale wybranego streamera będzie można zobaczyć jego rywalizację na dwóch wybranych skoczniach narciarskich. Suma najlepszych wyników uzyskanych przez uczestnika akcji na obu skoczniach znajdzie się w końcowej klasyfikacji, która wyłoni zwycięzcę całego turnieju. Streamerzy zaproszą także na transmisje swoich fanów.

- Polacy uwielbiają skoki narciarskie - mówi Patryk Stec, szef działu esportowego w Sport.pl. - Coraz więcej osób interesuje się także esportem i grami komputerowymi. Postanowiliśmy więc połączyć te dwie pasje, tworząc Turniej Czterech Streamów Sport.pl. Będzie to nie tylko świetna zabawa, ale także akcja o wymiarze charytatywnym, ponieważ przekażemy 10 tys. zł na wybrany przez zwycięzcę rywalizacji cel społeczny.

Sport.pl chętnie angażuje się w działania charytatywne i społeczne. Redakcja serwisu stawia nie tylko na informacje sportowe, ale także organizuje i wspiera liczne akcje pro bono. W ubiegłym roku zorganizowała m.in. projekt „Stroje za asy", w ramach którego za każdego asa serwisowego polskich siatkarzy fundowała stroje meczowe młodym zawodniczkom i zawodnikom. Sport.pl ma także prężnie rozwijający się dział esportowy, a wszystkie treści na ten temat tworzone przez redakcję serwisu można znaleźć pod adresem e.Sport.pl.

Harmonogram transmisji Turnieju Czterech Streamerów Sport.pl