Najpopularniejsze gry esportowe? Widzowie spędzają przy nich długie godziny

Esport jako ogół przyciąga przed ekrany miliony widzów. Jaka gra jest jednak najpopularniejsza? To częsty spór, który rozwiązuje raport ESCharts dotyczący oglądalności w 2021 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Polacy w najważniejszej europejskiej lidze League of Legends

Szczyt podium dla produkcji Riot Games

ESCharts dostarcza kolejnych interesujących informacji na temat esportu. Najnowszy raport przedstawia pięć najpopularniejszych tytułów, w które gracze rywalizują o niemałe nagrody finansowe. Kryterium nie stanowiła jednak łączna suma puli nagród, lecz ilość godzin, którą widzowie spędzili przed ekranami obserwując profesjonalistów.

Sympatycy esportu najwięcej czasu poświęcili League of Legends, które zajmuje pierwsze miejsce w pięciopunktowym zestawieniu. League of Legends było łącznie oglądane przez 664 mln. 156 tys. godzin. Względem poprzedniego roku produkcja Riot Games odnotowała 13% wzrost popularności. W szczytowym momencie LoL-a oglądało 4 miliony widzów, co miało miejsce w trakcie finałów Worlds 2021.

Więcej treści esportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Drugim najczęstszym wyborem był Counter-Strike: Global Offensive, przy którym widzowie spędzili 410 mln. 809 tys. godzin. Szczyt widzów - ponad 2 mln. 700 tys. widzów - przypadł na finał pierwszego od dwóch lat majora, PGL Major Stockholm 2021. Co warto zauważyć, CS traci względem LoL-a niemal jedną trzecią godzin, choć turnieje w trakcie roku były transmitowane o 4 tys. godzin więcej.

Stawkę gier desktopowych zamyka Dota 2, która z wynikiem 347 mln. 635 tys. godzin uplasowała się na czwartym miejscu w zestawieniu. To jednocześnie tytuł, który może pochwalić się największą pulą nagród. Podczas turnieju The International 10 gracze mieli szansę wzbogacić się o przeszło 40 mln. dolarów. Szczyt oglądalności przypadł na finał wspomnianego turnieju, bijąc rekord dyscypliny. Wówczas przed ekrany zasiadło 2 mln. 740 tys. widzów.

To ich najczęściej oglądają widzowie. Kto rządził na polskim Twitchu w styczniu?

Mobilny esport w natarciu

Przeskok z omówienia drugiego na czwarte miejsce to nie przypadek. Trzecią najczęściej oglądaną grą esportową jest bowiem tytuł mobilny, czyli dedykowany na smartfony lub tablety. Trzecie miejsce podium należy zatem do Mobile Legends: Bang Bang i jest to tytuł, który po raz pierwszy w historii wypchnął Dotę 2 poza najlepszą trójkę. ML:BB oglądano łącznie przez 387 mln. 292 tys. godzin. To ponad dwukrotny wzrost względem ubiegłego roku.

Stawkę zamyka PUBG Mobile. Tytuł oglądany był przed 216 mln. 760 tys. godzin ze szczytem wynoszącym niemal 4 mln podczas PUBG Mobile World Invitational 2021. Omawiana gra Battle Royale, zupełnie jak ML:BB, przeżyła ogromny wzrost popularności rok do roku.. Oglądalność PUBG wzrosła o 61%, co jest efektem dużej ilości nowych turniejów regionalnych.

Najpopularniejsze gry esportowe 2021. League of Legends Counter Strike Dota 2 fot. ESCharts (https://escharts.com/)

Zamieszanie w T1 nadal trwa. Organizacja zawiesiła trenera