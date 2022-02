Zamieszanie w T1 nadal trwa. Organizacja zawiesiła trenera

Nastąpił rozwój w kontrowersyjnej sytuacji związanej z T1 podczas kwalifikacji VALORANT Champions Tour. Głos zabrała organizacja, a na trenera została nałożona kara.

Złamanie regulaminu rozgrywek

Podczas jednych z kwalifikacji do północnoamerykańskiej odsłony VALORANT Champions Tour doszło do kontrowersji związanych z drużyną T1. Jedni z rywalów - gracze TSM - formacji zarzucili jej złamanie regulaminu poprzez niedozwoloną komunikację trenera, Davida Denisa, z zawodnikami. Doszło do tego po zakończeniu spotkania, które zakończyło się na niekorzyść poszkodowanych graczy.

Oskarżenia dotarły do Riot Games, dewelopera gry VALORANT, a zarazem organizatora turniejul. Firma zdecydowała się na przeprowadzenie śledztwa, które ostatecznie potwierdziło prawdziwość zarzutów postawionych wobec T1. Podjęto decyzję o dyskwalifikacji drużyny T1, jednocześnie dopuszczając do dalszego etapu rozgrywek poszkodowanych graczy TSM-u.

Organizacja przystępuje do działania

Kara nałożona przez Riot Games nie była dotkliwa. T1 otrzymało możliwość dalszych występów w kolejnych kwalifikacjach do VALORANT Champions Tour. Wydawało się, że sprawa została zamknięta, gdyby nie interwencja włodarzy drużyny.

W dedykowanym poście na Twitterze organizacji poinformowano odbiorców o zakończeniu wewnętrznego dochodzenia w sprawie niedozwolonej komunikacji trenera z zawodnikami. Wobec szkoleniowca zostały wyciągnięte konsekwencje: ten został czasowo zawieszony, a drużyna weźmie udział w kolejnych rozgrywkach bez jego udziału.

Głos w sprawie zabrał także trener, David Denis. W oficjalnym oświadczeniu przeprosił za popełniony błąd. Wyraził także wdzięczność drużynie, że po chwilowej karze zawieszenia będzie mógł kontynuować z nią współpracę w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników, tym razem bez nielegalnych działań.

