Czołowi esportowcy świata w Warszawie. To nie pierwszy raz

Renegades, OG, MOUZ oraz MIBR spędzą okres przygotowawczy do IEM Katowice 2022 w Polsce. Organizacje rozlokują się w Kinguin Esports Performance Center w Warszawie.

Katowicki Spodek areną światowych zmagań

IEM Katowice zyskał już miano jednego z najbardziej prestiżowych turniejów esportowych. W Spodku tworzą się historie i legendy całej dyscypliny. Dla Polaków tą najbardziej pamiętną jest zapewne triumf Virtus.pro z 2014 roku.

Kompetycja to jedno z najważniejszych esportowych corocznych wydarzeń. Zespoły z całego świata ciężko pracują, aby w Katowicach pokazać się z jak najlepszej strony. Konkurencja nie śpi, a każdy ostrzy sobie zęby na tytuł.

Przedwczesny przyjazd do Polski - cztery organizacje będą trenować w Warszawie

Jedną z popularnych i skutecznych metod przygotowawczych są wyjazdy wspólne obozy drużynowe, zwane bootcampami. Pozwalają one zawodnikom lepiej się zgrać i zżyć ze sobą, gdyż zespół mieszka, a także trenuje razem w jednym miejscu.

Możliwości do organizacji takiego pobytu oferuje Kinguin Esports Performance Center w Warszawie. Z jego usług na początku lutego skorzystają Renegades, OG, MOUZ oraz MIBR. Wszystko po to, by 15 lutego, kiedy wystartuje IEM Katowice, być w szczytowej dyspozycji do zmagań.

- Długoletnia współpraca Renegades i Kinguin Esports Performance Center to zawsze solidne, wydajne i efektywne bootcampy, które nie tylko spełniają, ale wręcz przewyższają nasze oczekiwania. Z tego powodu zdecydowaliśmy się po raz kolejny na przyjazd do Warszawy, aby przygotować się na IEM Katowice 2022 - przyznaje William Gray, menedżer Renegades.

Milion dolarów w puli nagród

Tegoroczny IEM będzie trwał między 15, a 27 lutym. W turnieju wezmą udział 24 zespoły, wśród których jednym jest Wisła All in! Games Kraków. Drużyna z racji bycia aktualnym Mistrzem Polski, dostała zaproszenie do fazy Play-in, której stawką jest awans na główną część IEM-a. W tej pula nagród wyniesie w sumie milion dolarów.

Wstęp do Spodka będą miały osoby z ważnym paszportem covidowym. W nadchodzącej edycji zabraknie również klasycznych targów w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Decyzje wynikły ze względu na zagrożenia, związane z obecną sytuacją epidemiologiczną.

