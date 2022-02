To ich najczęściej oglądają widzowie. Kto rządził na polskim Twitchu w styczniu?

Nowy rok - nowy ja. Tak zwięźle można nazwać wydarzenia na polskiej scenie Twitcha w styczniu 2021. Raport przedstawiony przez stronę streamerzy.pl przedstawia zestawienie najpopularniejszych twórców treści na platformie. Zestawienie najlepszej dziesiątki nieco zaskakuje.

REKLAMA

Zobacz wideo NBA 2k22 utrzymuje pozycję niedoścignionego lidera w symulacjach koszykówki. Co poprawiono w porównaniu z poprzednimi wersjami?

Najpopularniejsza dziesiątka

Platforma agregująca polskich streamerów domyślnie kategoryzuje ranking po ilości obejrzanych godzin. Pod tym względem bryluje EWROON, który w styczniu najwięcej czasu poświęcił GTA V, grając na serwerach roleplay. Dodatkowo na kanale sporadycznie pojawił się Fortnite, Dying Light, Read Dead Redemption 2 czy nawet streamy IRL. Widzowie śledzili EWROONA przez 1 mln 867 tys. godzin.

Na środkowym szczeblu podium, po awansie o 5 miejsc w górę względem grudnia 2020, uplasował się Rybson. Jest to efekt sukcesu własnej drużyny League of Legends, Internaziomale, założonej przy współpracy z Żabsonem. W ekipie oprócz Rybsona występują inne znane persony Twitcha lub esportu: ArQuel, Overpow, Defles oraz April. Wynik, choć drugi wśród polskiej społeczności platformy, jest o niemal połowę mniejszy niż EWROONA. Rybsona oglądano przez 953 tys. godzin.

Więcej treści esportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Czołówkę zamyka Pisicela, drugi w zestawieniu twórca skupiający się na GTA V w formie serwerów roleplay. Pod względem obejrzanych godzin depta on po piętach Rybsonowi - Pisicelę oglądano 931 tys. godzin. Na taki wynik składa się także niezwykle długi czas spędzony na streamowaniu. Transmisję w styczniu trwały przeszło 240 godzin.

Pozostała część najpopularniejszej dziesiątki polskich streamerów prezentuje się następująco:

4. miejsce: xth0rek, 792 tys. obejrzanych godzin,

5. miejsce: vysotzky, 780 tys. obejrzanych godzin,

6. miejsce: Japczan, 745 tys. obejrzanych godzin,

7. miejsce: Xayoo_, 678 tys. obejrzanych godzin,

8. miejsce: Kubx, 673 tys. obejrzanych godzin,

9. miejsce: H2P_Gucio 577 tys. obejrzanych godzin,

10. miejsce: PAGO3, 567 tys. obejrzanych godzin.

Kontrowersyjna aktualizacja w LoL. Dziwna postać w grze

Rekordy warte wyróżnienia

W styczniu polscy streamerzy osiągnęli także imponujące wyniki w innych dziedzinach, niż ilość obejrzanych godzin. Na wyróżnienie zasługuje Damian "PLKDAMIAN" Kornienko, twóca skupiający się w pełni na grach z serii FIFA. W styczniu na Twitchu spędził "zaledwie" 63 godziny, jednak zgromadził przy tym pokaźną średnią 6247 widzów oraz ustanowił miesięczny szczyt największej liczby oglądających, przekraczając barierę 33 tys. obserwujących w jednym momencie.

Kto streamował w styczniu najdłużej? To zdecydowanie KLAUDIACROFT, która na Twitchu spędziła przeszło 737 godzin, co jest równe trzydziestu dniom streamowania bez przerwy. Nie jest to pomyłka - streamerka od kilku miesięcy prowadzi transmisję, którą widzowie mogą przedłużać poprzez dobrowolne wpłaty wspierające twórczynię.

Gwiazda w opałach. Złośliwi internauci nie pozwalają mu grać