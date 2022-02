Esportowa Wisła Kraków zaskoczyła topowy zespół. Zagra dziś w półfinale

Sensacyjne zwycięstwo polskiego zespołu. Wisła All in! Games Kraków pokonała wysoko notowaną FURIĘ, dzięki czemu zagra w półfinale Pinnacle Winter Series.

REKLAMA

Zobacz wideo

Znakomity początek Wiślaków

Rozpoczynający serię Nuke, był mapą wybraną przez Wisłę. Polscy gracze bardzo szybko potwierdzili swoje świetne przygotowanie, rozgrywając znakomitą połowę po stronie terrorystów. Druga część spotkania nie przyniosła żadnej rewelacji - Polacy trzymali rywala w ryzach, niemal zupełnie wyłączając go z gry.

Znakomicie spisywał się Michał "snatchie" Rudzki, który kompletnie zdominował przeciwnego snajpera Rafaela "saffee" Costę. Trzeba jednak zaznaczyć, że żaden z Wiślaków nie zakończył mapy z ujemnym bilansem.

Społeczność Valoranta w Polsce rośnie w siłę. "Przed nami nadal sporo pracy"

Piorunujący początek i nerwowy koniec

Wobec drugiego w kolejce Inferno, można było mieć znacznie większe obawy. FURIA niejednokrotnie wygrywała na nim ze znacznie bardziej renomowanymi rywalami od Wisły. Ostatnio chociażby na sztokholmskim Majorze.

Mimo to początek mapy był mocno szokujący. To Wisła zupełnie przejęła kontrolę nad meczem, osiągając na półmetku aż 14 punktów po stronie antyterrorystów. Polski zespół świetnie czytał grę bezradnych Brazylijczyków, którzy zostali postawieni w patowej wręcz sytuacji.

W drugiej połowie FURIA próbowała rozpaczliwie wrócić do spotkania, lecz liczniki zdobytych przez nią rund zatrzymał się na liczbie osiem. Tym samym Wisła All in! Games Kraków zapewniła sobie wejście do półfinałów Pinnacle Winter Series.

Kontrowersyjna aktualizacja w LoL. Dziwna postać w grze

Więcej treści esportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Wymagający rywal

Kolejnym przeciwnikiem polskiej formacji będzie Apeks. Europejska sklejka, grająca pod szyldem norweskiej organizacji, to świeżo uformowany zespół, lecz tworzony przez doświadczonych zawodników. Jego trzon stanowią Joakim "jkaem" Myrbostad oraz Martin "STYKO" Styk - dwaj doskonale znani na scenie CS:GO gracze. Samo Apeks potwierdza swoją znakomitą formę, kontynuując serię wygranych spotkań (póki co siedem z rzędu). Mecz Wisła All in! Games Kraków - Apeks rozpocznie się planowo o godzinie 15:00.

Zmiana w słynnej drużynie esportowej. Po siedmiu latach opuszcza zespół