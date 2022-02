Gwiazda w opałach. Złośliwi internauci nie pozwalają mu grać

Ataki DDoS wymierzone w serwery Apex Legends skutecznie uniemożliwiają grę profesjonalnemu zawodnikowi. ImperialHal pozostaje bezsilny wobec krytycznego problemu.

REKLAMA

Krytyczny problem

Oszuści i ludzie wykorzystujący nielegalne oprogramowanie to plaga gier online, z którą w trakcie rozgrywek rankingowych muszą zmagać się nawet profesjonalni gracze. Bardziej problematyczne mogą być natomiast ataki wymierzone w konkretnych zawodników.

Z takimi w ostatnim czasie musi mierzyć się profesjonalny gracz Apex Legends, Philip "ImperialHal" Dosen, który jest ofiarą ataków sieciowych w trakcie gry. Tak zwane ataki DDoS nie są jednak wycelowane bezpośrednio w niego, lecz serwery, na których aktualnie gra. Doprowadza to do zawieszenia meczu, przez co wraz ze sprzymierzeńcami nie może podjąć żadnej akcji.

Ukradł sprzęt za milion złotych. Grozi mu 20 lat więzienia

Respawn zabiera głos

Producent Apex Legends, Respawn, jest świadoma problemu z atakami DDoS wycelowanymi w ich serwery. Firma zapewniała o podjęciu działań, włącznie z wejściem na drogę prawną przeciwko osobom, które podejmują się organizacji utrudniających rozgrywkę działań.

Jak możemy zauważyć, pomimo obietnic problem nadal występuje. Być może deweloperzy planują wprowadzić rozwiązanie na wspomnianą ewentualność wraz z nadchodzącym 12. sezonem.

Społeczność Valoranta w Polsce rośnie w siłę. "Przed nami nadal sporo pracy"