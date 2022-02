Zmiana w słynnej drużynie esportowej. Po siedmiu latach opuszcza zespół

Parth "Parth" Naidu był częścią północnoamerykańskiego Team SoloMid przez siedem lat. Pełnił różne funkcje. W ostatnich dniach zakończył współpracę z organizacją.

Zakończenie wieloletniej współpracy

Najbardziej zaangażowani fani północnoamerykańskiego League of Legends z całą pewnością kojarzą Partha "Partha" Naidu. Mieszkaniec Stanów Zjednoczonych od wielu lat związany jest z Team SoloMid. Jak się okazuje, współpraca pomiędzy specjalistą LoL-a a organizacją została zakończona.

O rozstaniu się Partha z TSM-em mogliśmy dowiedzieć się za pośrednictwem Twittera. Oświadczenia, zarówno Naidu, jak i drużyny, stroniły od kontrowersji. Strony podziękowały sobie za wieloletnią współpracę.

Co ciekawe, Parth nie jest jedyną osobą, która w ostatnich miesiącach opuściły organizację. Na taki krok zdecydował się twórca treści Myth czy Soren "Bjergsen" Bjerg, do niedawna trener sekcji League of Legends.

Rozwój kariery w barwach TSM

Historia Partha Naidu w TSM jest niezwykle ciekawa. To jego pierwszy, a zarazem dotychczas jedyny zespół z którym nawiązał współpracę. Na początku swojej przygody, jeszcze w 2014 roku, pełnił rolę analityka, dostarczając ówczesnemu trenerowi danych niezbędnych do wykonywania swojej pracy.

W przeciągu następnych lat jego kariera nabrała rozpędu. Jego starania doceniono, mianując go głównym trenerem drużyny. Nim następnie przejął stanowisko głównego managera sekcji League of Legends, zdołał wywalczyć wielokrotne mistrzostwo LCS oraz pojechać z drużyną na mistrzostwa świata.

