Zaskoczenie w polskich rozgrywkach. Młodzież na czele Ultraligi

Zakończono trzecią kolejkę zmagań w ramach Ultraligi, wiodących rozgrywek League of Legends w Polsce. W ramach dwóch dni spotkań nie zabrakło zaskoczeń. Dodatkowo wyłoniono samodzielnego lidera tabeli wyników.

Debiutanci zaskakują po raz kolejny

Forsaken to nowa drużyna w Ultralidze, która dołączyła do rozgrywek za sprawą wykupu slota od K1CK. Międzynarodowy skład złożony z zawodników nieznanych na polskiej scenie nie cieszył się pozytywnymi opiniami ze strony społeczności i specjalistów. Jak się jednak okazuje, zespół będący w pozycji underdoga zaprzecza słowom krytyki.

Na koncie zespołu widniały dwie porażki, które były efektami meczów z drużynami dzielącymi pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Przez to Forsaken rozpoczęło trzecią kolejkę Ultraligi z wynikiem 2-2. W pierwszym spotkaniu tygodnia stanęli w szranki z Zero Tenacity, zespołem uznawanym za jednego z faworytów do stanięcia na podium rozgrywek. Starcie okazało się jednostronną przeprawą ze strony drużyny WillTheScouta.

Pokonanie Zero Tenacity nie było końcem sukcesów ekipy Forsaken. W drugim dniu rozgrywek zespół pokonał Gentlemen’s Gaming. Dzięki temu po zakończeniu kolejki wyrównali wynik Komil&Friends, zajmując równolegle trzecie miejsce w tabeli wyników.

Team ESCA Gaming samodzielnym liderem tabeli

Przed rozpoczęciem trzeciej kolejki w Ultralidze niemożliwe było wskazanie najlepszej drużyny rozgrywek. Na czele tabeli wyników widniały dwie formacje, AGO ROGUE oraz Team ESCA Gaming, które nie przegrały żadnego meczu. Sytuacja utrzymała się także po pierwszym dniu bieżącego tygodnia rozgrywek, albowiem zespołu pokonały kolejno Goskillę oraz Gentlemen’s Gaming.

Odmianę przyniosły środowe spotkania. Na Summoner’s Rift Team ESCA Gaming pokonała Zero Tenacity, dopisując na konto szóstą wygraną, a tytuł MVP trafił w ręce Franciszka "Harpoona" Gryszkiewicza. Jak się wkrótce okazało, AGO ROGUE nie było dane powtórzyć tego sukcesu.

Jedyna akademia zespołu z LEC występująca w Ultralidze zmierzyła się z Illuminar Gaming. Zespół mógł nie tylko utrzymać się na pozycji lidera - jego strzelec miał kolejną szansę, aby zwiększyć współczynnik KDA, który obecnie w jego przypadku wynosi oszałamiające 98. Damian "Lucker" Konefał nie odnotował ani jednej śmierci, jednak jego zespół był zmuszony do uznania wyższości rywala po niespełna czterdziestu minutach.

Porażka AGO Rogue pozwoliła wysunąć się Teamowi ESCA Gaming na pozycję samodzielnego lidera tabeli wyników. Na przeciwnym biegunie znajduje się natomiast devils.one - to jedyna formacja, która nie zdołała wygrać ani jednego z sześciu spotkań. Nieco lepsze, bo z jedną wygraną, są formacje Goskilla i Gentlemen’s Gaming. Środek tabeli należy do Iron Wolves, Zero Tenacity oraz Illuminar Gaming.

