Major w CS:GO to najważniejszy turniej w roku. Ameryka Południowa nadal czeka na moment, kiedy jeden z tamtejszych krajów zorganizuje taką imprezę u siebie. Blisko było w 2020 roku, ale plany pokrzyżowała pandemia. Teraz temat wraca.

REKLAMA

Zobacz wideo Brazylijczycy w końcu doczekają się Majora? Jest taka możliwość

Brazylia czeka na Majora

Ameryka Południowa, a przede wszystkim Brazylia, to jeden z najbardziej zaangażowanych regionów CS:GO na świecie. Kraj Kawy posiada kilka drużyn na wysokim poziomie, a przed laty krajowy zespół występujący pod banderą Luminosity Gaming i SK Gaming był najlepszy na świecie. Mimo to Brazylijczycy nadal nie gościli najważniejszej imprezy CS:GO.

Sytuacja miała zmienić się w 2020 roku, kiedy to zaplanowany był ESL One Rio. Turniej miał mieć status Majora i być pierwszą tej rangi imprezą zorganizowaną w Ameryce Południowej. Plany spaliły na panewce wraz z pandemią koronawirusa, która wiosną 2020 roku zamroziła niemal cały przemysł sportowy, ale również esportowy pod względem turniejów odbywających się offline. ESL One Rio anulowano i od tamtego czasu temat Majora w Brazylii stopniowo cichł.

Więcej treści esportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Luis Mira z Dexerto w ostatnim czasie ujawnił, że Valve nadal rozważa zorganizowanie jednego z nadchodzących Majorów właśnie w Brazylii. Imprezę przeprowadziłby ESL, tak jak miało to mieć miejsce w 2020 roku. Wydarzenie miałoby nazywać się IEM Rio Major i odbyłoby się w dniach 31 października - 13 listopada.

Przypomnijmy, że Valve zdecydowało się na korektę swojego systemu Majorowego. W 2022 roku producent zamierza zorganizować dwie tego typu imprezy. Pierwsza z nich ma nawet datę - to 9-22 maja. Na razie jednak nie znamy dalszych szczegółów, ani nawet potencjalnych organizatorów wydarzenia.

Darmowa paczka w FIFA 22 i Mohamed Salah. Jak je zdobyć?