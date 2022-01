Kontrowersyjny transfer gwiazdy esportu. Społeczność nie kryje oburzenia

Mihael "Mikyx" Mehle to jeden z najbardziej utytułowanych graczy League of Legends w Europie. Najbardziej zasłynął za sprawą występów pod szyldem G2 Esports. Wraz z zespołem zdobył mistrzostwo Mid-Season Invitational i dotarł do finałów mistrzostw świata.

Powrót na Summoner's Rift

Rok 2021 w wykonaniu G2 Esports nie należał do udanych. Rozczarowujące wyniki i ominięcie mistrzostw świata były dla zespołu, który chciał je wygrać, prawdziwym ciosem. Zarząd organizacji zdecydował się na przebudowę wyjściowej piątki, jednocześnie odsuwając ze składu większość dotychczasowych graczy - w tym Mikyxa.

Słoweński zawodnik wsparcia, w przeciwieństwie do Martina "Rekklesa" Larssona i Martina "Wundera" Hansena, nie miał wystarczająco dużo szczęścia, aby odnaleźć nową drużynę. Wokół tego wydarzenia narosło wiele kontrowersji - fani zarzucali dotychczasowej organizacji zaporową cenę wykupu kontraktu, zaś właściciel organizacji twierdził, że to Mikyx odrzucił część ofert.

Jak dowiedzieliśmy się w ostatnich dniach, Mehle ostatecznie odnalazł nową drużynę. Od przyszłego tygodnia League of Legends European Championship zasili szeregi EXCEL, zastępując Henka "Advienne" Reijengi.

EXCEL pod ostrzałem

Powrót Mikyxa do czynnej gry jest powodem do radości - to gracz potrafiący grać na światowym poziomie. Udany transfer z jego udziałem stał się równocześnie przekleństwem dla Advienne, zawodnika, którego ma zastąpić. Zmiana nie jest bowiem podyktowana słabą dyspozycją dotychczasowego gracza.

Chwilę po ogłoszeniu transferu byłego zawodnika G2 Esports, Reijenga zabrał głos w sprawie publikując obszerny post za pośrednictwem Twittera. Wynika z niego, że za decyzję o odsunięciu go od składu odpowiada w pełni zarząd organizacji, bez żadnych rozmów i uzgodnień z samym Advienne, jak i innymi zawodnikami EXCEL. Dodatkowo ujawnił, że pierwotnym założeniem w sprawie budowy zespołu, było zbudowanie go wokół Advienne i Markoona.

To nie pierwszy wątpliwy transfer w wykonaniu brytyjskiej organizacji. Na początku ubiegłego roku EXCEL zasilił Paweł "Czekolad" Szczepanik. Niezwykle barwna postać momentalnie stała się punktem zaczepienia wokół działań marketingowych organizacji. Polak wyleciał z drużyny po zaledwie pięciu miesiącach. Podjęte kroki były wówczas niezrozumiałe z kilku powodów: Czekolad nie stanowił najsłabszego punktu zespołu, został wyrzucony po jednym splicie - i to debiutanckim w LEC - oraz stanowił podstawę wielu działań promocyjnych formacji.

Samo EXCEL podało powody zmiany w samym materiale ogłaszającym pozyskanie Mikyxa. Celem było wzmocnienie dotychczasowego składu jednym z najlepszych zawodników na swojej pozycji. Jednocześnie poinformowano o podjęciu starań mających na celu znalezienie dla Advienne nowej organizacji.

