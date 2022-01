Squid Game w Minecraft? Turniej pobił rekordy oglądalności

Squid Game przeniesione wprost do świata Minecrafta - na tym polegał turniej Twitch Rivals, który w ostatnich dniach zdominował platformę pod względem oglądalności.

REKLAMA

Zobacz wideo Podsumowanie 1. kolejki ESL Mistrzostw Polski Jesień 2021

Rekord pobity

Serial Netflixa "Squid Game" pobił rekordy oglądalności. W ostatnich tygodniach stało się to nie tylko na Netfliksie, lecz także na Twitchu. To wszystko za sprawą turnieju Twitch Rivals w Minecraft, który za sprawą modyfikacji przypominał wydarzenia wprost z koreańskiej dramy.

Za organizację przedsięwzięcia odpowiadał streamer Komanche współpracując z Auronplayem, który był twórcą paczki zmian do Minecrafta. Rozgrywki trwały łącznie przez sześć dni, w trakcie których doszło do pobicia rekordu oglądalności. Transmisje w szczytowym momencie oglądało przeszło dwa miliony widzów, co stanowi absolutny rekord, jeśli chodzi o oglądalność turniejów z cyklu Twitch Rivals.

Polscy esportowcy byli doceniani na świecie. Ostatnie pięć lat? Nie jest kolorowo

Zasady turnieju

W rywalizacji udział wzięło 150 twórców treści, głównie hiszpańskojęzycznych. Zwycięzca, zupełnie jak w serialowym pierwowzorze, mógł być tylko jeden. W ręce najlepszego gracza trafiło 100 tys. dolarów. Dla przykładu, jest to równowartość nagrody za turniej w Starcrafta II Intel Extreme Masters 2014 Katowice.

Zawody Twitch Rivals: SquidCraft Games były nie tylko emocjonujące do śledzenia, lecz wyeksponował interesujący trend. Hiszpańskojęzyczna społeczność na Twitchu w ostatnich latach odnotowuje ogromny wzrost. Jak udowodniła inicjatywa Komanche, wzrost ten prawdopodobnie nie osłabnie w najbliższym czasie.

Europejska drużyna marzeń z pierwszymi zwycięstwami. Zła passa przełamana?