Europejska drużyna marzeń z pierwszymi zwycięstwami. Zła passa przełamana?

Miniony weekend rozegrał się pod znakiem League of Legends. Od piątku rozgrywano spotkania w ramach dwóch najlepszych lig zachodu - League of Legends European Championship i League of Legends Championship Series.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w League of Legends

Super team w końcu skuteczny

Rozgrywki dedykowane Staremu Kontynentowi zdecydowanie nie zawiodły. Wiele zespołów wchodziło w drugi tydzień rywalizacji z nadzieją. W przypadku Team Vitality dotyczyła ona uzyskania pierwszego zwycięstwa, gdyż europejski zespół marzeń zakończył pierwszą kolejkę spektakularnym blamażem. Drużyna całkowicie zawiodła oczekiwania fanów, zapisując na konto trzy porażki z rzędu.

Miniony weekend przyniósł wyczekiwaną odmianę. Vitality z Oskarem "Selfmade" Boderkiem w składzie w przeciągu dwóch dni rozegrała spotkania przeciwko Team BDS oraz G2 Esports. Oznaczało to pojedynki z udziałem polskich junglerów, gdyż w zespołach na tej pozycji występują kolejno Jakub "Cinkrof" Rokicki oraz Marcin "Jankos" Jankowski. Ostateczny rozrachunek spotkań wskazywał na wyższość zespołu Selfmade’a.

Gracze zostali wysłuchani. Zmiany w League of Legends

Polak liderem tabeli

Drugi tydzień rywalizacji pozwolił na umocnienie pozycji lidera dzielonej przez Fnatic i Rogue. To właśnie w tym drugim zespole odnajdziemy polski akcent - zawodnikiem wsparcia jest Adrian "Trymbi" Trybus. Jego drużyna w minionej kolejce pokonała MAD Lions oraz Team BDS.

Jankos oraz Shlatan "Lucjan" Ahmad również nie mają powodu do narzekania. G2 Esports i Misfits Gaming zakończyły tydzień z remisami, przez co oba zespoły posiadają wynik 3-2 pozwalający na zajęcie najniższego szczebla podium tabeli wyników.

Dotychczas najgorzej radzi sobie Cinkrof, który wraz z Team BDS zaliczył tylko jedno zwycięstwo i aż cztery porażki. Społeczność winy za zaistniały stan rzeczy nie doszukuje się jednak w jego grze. Najczęściej krytykowani są gracze obejmujący pozycję strzelca oraz zawodnika górnej alei.

Więcej treści esportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Polak w półfinale

Importowani z Europy zawodnicy League of Legends nie są nowością na północnoamerykańskiej scenie. W tym roku jednak doszło do przełomu, gdyż po raz pierwszy w rozgrywkach LCS zagościł Polak. Kacper "Inspired" Smoła zasilił szeregi zespołu Evil Geniuses i trzeba przyznać, że z perspektywy organizacji był to strzał w dziesiątkę.

W trwających rozgrywkach LCS Lock In Evil Geniuses jest dotychczas niepokonane. W trakcie rozgrywek grupowych zespół zanotował cztery zwycięstwa z rzędu, sprawnie zapewniając sobie awans do play-offów. W tych również zespół Inspireda podołał - starcie przeciwko Golden Guardians w formacie BO3 zakończyło się po dwóch mapach.

Dzięki sprawnemu zwycięstwu zespół Polaka znalazł się w półfinałach rozgrywek, które zakończą się już w najbliższy weekend. Następnym rywalem Evil Geniuses będzie Cloud9.

Najpierw Newcastle, teraz esportowy gigant. Saudyjczycy wybrali się na zakupy