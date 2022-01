Gracze zostali wysłuchani. Zmiany w League of Legends

Przerwa pomiędzy sezonami w League of Legends to czas ogromnych zmian i wprowadzania nowości. Kilkumiesięczne testy, kiedy kolejka rankingowa znajduje się w przededniu zresetowania mają służyć jako narzędzie weryfikacyjne zmian. Jak się okazało, czasem kontrowersyjne rozwiązania pozostają w grze mimo sprzeciwu społeczności.

REKLAMA

Zobacz wideo Gracze zostali wysłuchani. Kontrowersyjna mechanika usunięta z gry

Problematyczny smok

Jedną z wielu zmian w League of Legends ostatnich tygodni jest odświeżenie systemu smoków. Do znanych dotychczas gatunków twórcy dorzucili smoki Chemtech oraz Hextech. To właśnie ten pierwszy spowodował głośny odzew społeczności.

Jak działał Chemtech Drake? Gdy pojawiał się w grze, gracze mogli liczyć się z trzema rzeczami. W przypadku zabicia pojedynczego przedstawiciela gatunku, drużyna zyskiwała bonus do obrażeń zadawanych wrogom o większej ilości punktów zdrowia.

To jednak dwa pozostałe atrybuty irytowały graczy najbardziej. Jego zmiany wprowadzane w mapę tworzyły chmury smogu, w którym zawodnicy obu zespołów zyskiwali kamuflaż. W przypadku zdobycia Duszy Chemtech Drake’a, jej posiadacze po otrzymany zabójczych obrażeń przekształcali się w zombie, pozostając chwilę dłużej na polu bitwy.

Najpierw Newcastle, teraz esportowy gigant. Saudyjczycy wybrali się na zakupy

Społeczność zareagowała

W mediach społecznościowych i na forach dyskusyjnych coraz częściej pojawiały się słowa krytyki względem wprowadzonej mechaniki. Gracze głównie skarżyli się na dwie ostatnie zmienne, które pojawiały się w grze za sprawą Chemtech Drake’a. Te wciąż pozostawały uciążliwe, pomimo wielu zmian wprowadzanych przez dewelopera gry.

Więcej treści esportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Ostatecznie pracownicy Riot Games zabrali głos w jednym wątku na Reddicie. Zapowiedzieli organizację ankiety, która ma zbadać nastroje w przekroju całej grupy graczy, a nie wyłącznie użytkowników tej platformy. Dodano także, że jeśli odpowiedź będzie krytyczna, firma może posunąć się do zmian lub nawet usunięcia mechaniki z gry.

Jak się okazuje, społeczność miała poglądy podobne do internautów, którzy zdecydowali się wziąć udział w dyskusji. W miniony poniedziałek na oficjalnej stronie League of Legends poinformowano o całkowitym wyłączeniu Chemtech Drake’a. Nim ponownie zagości na Summoner’s Rift ma przejść gruntowne zmiany rozwiązujące problemy, na które skarżyli się gracze.

Szalony pomysł organizacji. Nagrodą milionowy kontrakt i sportowy samochód