Najpierw Newcastle, teraz esportowy gigant. Saudyjczycy wybrali się na zakupy

Zaledwie przed kilkoma dniami świat gamingu wstrząsnęła informacja o wykupie Activision Blizzard przez Microsoft. W ostatnich godzinach do podobnego wydarzenia doszło w sferze esportu. Savvy Gaming Group zdecydowało się na wykupienie i połączenie dwóch podmiotów branży.

ESL Gaming i FACEIT w rękach jednego właściciela

Pierwsze informacje trafiły do opinii społecznej za sprawą niemieckiego czasopisma biznesowego, Handelsblatt. Zgodnie z doniesieniami ESL Gaming oraz FACEIT zostały pozyskane przez to samo przedsiębiorstwo - Savvy Gaming Group. Łączna wartość obu transakcji dobiła do pułapu półtora miliarda dolarów.

Wkrótce została uruchomiona strona ESLFACEIT. W krótkim materiale podsumowano dotychczasową rolę obu podmiotów, a także przedstawiono plany wspólnego działania w przyszłości. Wszystkie marki należące do jednego właściciela (FACEIT, DreamHack, ESL, ESEA i Badlion) będą funkcjonować jak dotychczas.

Połączonym siłom organizatorów rozgrywek esportowych przyświecają wspólne cele. Działania mają wskazać potencjalnym esportowcom ich drogę do zostania profesjonalnymi graczami. Dodatkowo ESL i FACEIT skupią się na wsparciu lokalnej sceny w większej ilości regionów oraz skupią się na rozwoju technologii, która umożliwi stworzenie przystępnej rywalizacji na równych warunkach dla wszystkich.

Społeczność zareagowała

Savvy Gaming Group składa się z pięciu firm skupionych na rozwoju i wzmocnieniu rynku gier komputerowych. Dyrektorem operacyjnym jest Brian Ward, niegdyś zajmujący wysokie pozycje w Activision. SGG należy do Publicznego Funduszu Inwestycyjnego utworzonego przez rząd Arabii Saudyjskiej.

Ostatnie informacje wywołały falę reakcji ze strony społeczności - a niektórzy nie kryli niezadowolenia. To nie pierwsze działania arabskiego rządu na rynku esportowym. W przeszłości Publiczny Fundusz Inwestycyjny zainwestował w takie marki jak EA, Activision Blizzard czy Take-Two. Dodatkowo Fundusz prężnie działał poza sferą gier komputerowych, pozyskując klub sportowy Newcastle.

Najgłośniejszą kontrowersję w przeszłości wywołała współpraca pomiędzy europejskimi rozgrywkami League of Legends, których sponsorem zostało Neom, planowane miasto przyszłości w Arabii Saudyjskiej. Pośrednio pieniądze pochodziły zatem od tamtejszego rządu, który reprezentuje zupełnie odmienne poglądy od tych, które starało się wyrażać LEC.

Doszło wówczas do fali protestów, nie tylko ze strony sympatyków rozgrywek. Na wyrażenie niezadowolenia zdecydowały się twarze przedsięwzięcia, które swoimi odczuciami dzieliły się w mediach społecznościowych. Wówczas głos społeczności został wysłuchany, a współpraca w błyskawicznym tempie zarzucona.

Transakcja zakupu ESL Gaming i FACEIT przez Savvy Gaming Group ma zostać sfinalizowana w drugim kwartale 2022 roku.

