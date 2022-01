Szalony pomysł organizacji. Nagrodą milionowy kontrakt i sportowy samochód

Rynek esportu i gamingu rośnie jak na drożdżach. Doskonale w tych realiach odnajduje się FaZe Clan, które prężnie się rozwija i skupia coraz więcej twórców. Teraz uruchamiają projekt „Road to FaZe1", w którym do wygrania są potężne nagrody.

Amerykański sen

Kiedyś castingi do talent show zmieniały życie, teraz jednak żyjemy w świecie influencer marketingu, esportu i gamingu. Z tego powodu FaZe Clan uruchomił ciekawy projekt, który w dużym skrócie poszukuje talentów.

„Road to FaZe1" – bo taka jest nazwa projektu – to w pewnym sensie casting na nowego członka organizacji. Może być to zarówno esportowiec, jak i streamer czy youtuber. Każdy z tych dziedzin może nadesłać swoje zgłoszenie i wziąć udział w konkursie.

Na czym będzie to polegało? Amerykanie czerpią inspirację z telewizyjnych programów i zaplanowali dla uczestników konkursu szereg zadań. Ten, kto najlepiej się w nich sprawdzi, wygrywa program. Łącznie w projekcie weźmie udział dwadzieścia osób, które na dwa tygodnie przeprowadzą się do luksusowego domu. To właśnie w tym miejscu będą walczyć o nagrody główne, wykonując kolejne zadania pod okiem kamer.

W „Road to FaZe1" jest o co walczyć. Przede wszystkim zwycięzca podpisze milionowy kontrakt z organizacją. Będzie on wypłacony w kryptowalutach. Dodatkowo sponsor FaZe Clanu – G Fuel – dołoży 250 tysięcy dolarów do puli nagród. Dużo? To jeszcze nie wszystko, bo zwycięzca, a zarazem nowy członek FaZe, stanie się posiadaczem nowego Nissana GT-R. Wartość takiego samochodu jest wyceniona na ponad pół miliona złotych.

FaZe Clan to jedna z największych organizacji na świecie. Wartość marki wyceniano na ponad 300 milionów dolarów. Co ciekawe w badaniach przeprowadzonych przez YouGov, FaZe Clan jest najpopularniejszym klubem w Stanach Zjednoczonych wśród chłopców w wieku 13-17 lat. Popularnością przebija nawet kluby koszykówki.

