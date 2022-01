Wymiana pomiędzy potęgami. Skład Polaka w komplecie przed nadchodzącym sezonem

Drużyna Mateusza „mantuu" Wilczewskiego jest znowu w komplecie. Do OG dołączył Nemanja „nexa" Isaković, który tym samym odchodzi z G2. W drugą stronę powędrował Aleksi „Aleksib" Virolainen.

G2 kompletuje skład gwiazd

To było mocne przetasowanie w szeregach G2 Esports. Organizacja z siedzibą w Berlinie postanowiła namieszać po raz kolejny w swoim składzie, by z powrotem walczyć o najwyższe cele. Ubiegły rok, poza awansem do finału PGL Major Stockholm, nie wyglądał tak, jak powinien. Z tego względu drużyna zmieniła aż dwóch zawodników.

O transferze Ilyi „m0NESY" Osipova informowaliśmy już kilka dni temu. Teraz do składu dołącza inna gwiazda – Aleksi „Aleksib" Virolainen. Fin ma od dawna ugruntowaną pozycję w światowej czołówce CS:GO. 24-latek poprowadził ENCE w 2018 i 2019 do sukcesów, później jednak nie potrafił powtórzyć tego scenariusza w OG, będąc twarzą nowego projektu. Teraz ma przywrócić nie tylko siebie, ale przede wszystkim nową drużynę G2 na zwycięską ścieżkę.

Do organizacji przychodzi również Remy „XTQZZZ" Quoniam. To francuski trener wcześniej związany z Teamem Vitality. Na stołku trenerskim zastąpił Damiena „maLeK" Marcela, który objął stery w amerykańskim Evil Geniuses.

Odświeżone OG

Nowego kolegę w drużynie ma także Mateusz „mantuu" Wilczewski. Do jego składu dołączył bowiem Nemanja „nexa" Isaković. Serb od października 2019 roku był związany z G2. Teraz stawia krok na nowej drodze wraz z OG.

Serb będzie prowadzącym w nowej drużynie. Europejski skład w 2022 roku ma nadzieję na nieco lepsze wyniki, niż miało to miejsce w poprzednich latach. Szeroko zapowiadany projekt nie sprawdził się, pożegnano się więc z dwoma czołowymi graczami – Aleksimb i Nathanem „NBK" Schmittem. Być może przewietrzenie drużyny da pozytywne rezultaty. Debiut nowego składu OG nastąpi już 29 stycznia. Zespół Wilczewskiego zagra na start BLASTA Premier Spring z Astralis. Warto dodać, że obecnie drużyna przebywa na zgrupowaniu w Warszawie.

