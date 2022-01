Otarł się o światową czołówkę. Polski gracz doceniony

Ranking HLTV to najbardziej prestiżowe zestawienie w esportowym świecie CS:GO. Popularny portal przygotował listę dwudziestu najlepszych graczy z 2021 roku. Blisko tego grona był Mateusz „mantuu" Wilczewski reprezentujący barwy OG.

Polak brany pod uwagę przy wyborze najlepszego na świecie

Dziennikarze portalu HLTV ujawnili kompletną listę dwudziestu najlepszych graczy CS:GO w 2021 roku. Dalsze miejsca to zawsze temat do dyskusji, którą rozbudził Peter Milovanović, wyliczając zawodników, którzy chociaż ostatecznie nie znaleźli się na liście, to byli do niej przymierzani.

Okazuje się, że jednym z nich był Mateusz „mantuu" Wilczewski. Można więc uznać, że Polak w oczach rankingu HLTV znajduje się w okolicach trzeciej trzydziestki najlepszych graczy świata. Reprezentantowi OG w zeszłym roku zabrakło tak naprawdę tylko sukcesów z drużyną. Indywidualnie zaliczył bowiem bardzo dobre dwanaście miesięcy.

Mantuu jest jedynym polskim graczem, który był w ogóle brany pod uwagę przez HLTV podczas tworzenia listy. Wybór portalu pokrywa się tym samym z rankingiem najlepszych polskich graczy CS:GO, przygotowanym przez redakcję sport.pl, która umieściła Wilczewskiego na szczycie krajowego zestawienia.

Co ciekawe Polacy w rankingu HLTV są od lat pomijani. Ostatnim graczem z Polski w tym zestawieniu był Janusz „Snax" Pogorzelski. 28-latek znalazł się na 20. miejscu rankingu za rok 2017. Jest to zrozumiała decyzja, ponieważ polski CS od kilku lat cierpi na brak sukcesów.

Jak wygląda światowa czołówka?

Najlepszych graczy globu ogłoszono zaś na sobotniej gali. Czołowa trójka jest raczej oczywista – na pierwszym miejscu wylądował Oleksandr „s1mple" Kostyliev. Zawodnik Natus Vincere nie miał sobie równych w zeszłym roku. Ukrainiec sięgnął po mistrzostwo świata, wygrał siedem innych turniejów, a także otrzymał aż osiem nagród MVP. W indywidualnych statystykach również zdeklasował rywali.

Na drugim miejscu wylądował Mathieu „ZywOo" Herbaut. Jest to najgorsze miejsce 21-latka w karierze, bowiem w dwóch poprzednich latach zajmował pierwszą lokatę. Francuz delikatnie obniżył loty, ale dużym minusem były również jego osiągnięcia drużynowe z Teamem Vitality, których w 2021 roku było jak na lekarstwo.

Trzecie miejsce należy zaś do Nikoli „NiKo" Kovacia. Jest to najbardziej kontrowersyjna decyzja. Bośniak co prawda indywidualnie ma za sobą najprawdopodobniej najlepszy rok w karierze. Mimo to w 2021 nie otrzymał żadnej nagrody MVP, nie wygrał również żadnego turnieju.

Warto również zwrócić uwagę na dominację graczy z regionu CIS w ubiegłym roku. W TOP10 znajduje się aż ośmiu zawodników z tamtego regionu. Również dwie najlepsze drużyny ostatnich dwunastu miesięcy wywodzi się z regionu CIS - to Natus Vincere i Gambit Esports.

Poniżej lista 20 najlepszych graczy CS:GO w 2021 wg portalu HLTV:

Aleksandr "s1mple" Kostyliev - Natus Vincere Mathieu "ZywOo" Herbaut - Team Vitality Nikola "NiKo Kovac - G2 Esports Dmitry "sh1ro" Sokolov - Gambit Esports Sergey "Ax1Le" Rykhtorov - Gambit Esports Abay "HObbit" Khasenov - Gambit Esports Denis "electroNic" Sharipov - Natus Vincere Mareks "YEKINDAR" Galinskis - Virtus.pro Valeriy "b1t" Vakhovskiy - Natus Vincere Dzhami "Jame" Ali - Virtus.pro Nicolai "device" Reedtz - Ninjas in Pyjamas Nemanja "huNter-" Kovac - G2 Esports Benjamin "blameF" Bremer - Astralis (wcześniej Complexity) Keith "NAF" Markovic - Team Liquid Kaike "KSCERATO" Cerato - FURIA Martin "stavn" Lund - Heroic Russel "Twistzz" Van Dulken - FaZe Clan Robin "ropz" Kool - FaZe Clan (wcześniej MOUZ) Jonathan "EliGE" Jablonowski - Team Liquid Helvijs "broky" Saukants - FaZe Clan

