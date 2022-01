Gwiazdor wypada z gry na kilka miesięcy. Miał zbawić zespół

Kontuzje w esporcie również istnieją. Wiedzą o tym doskonale w Ninjas in Pyjamas. Ich najważniejszy zawodnik – Nicolai „device" Reedtz ma być niedostępny przez najbliższe kilka miesięcy.

REKLAMA

Zobacz wideo Morawiecki: "Przez esport chcemy wyciągać dzieci z domu". Z sali: "Esport polega na tym, że się siedzi"

Problemy zdrowotne powodem absencji

Portale Dexerto i 1pv.fr poinformowały o zmianach w Ninjas in Pyjamas. Ze składu wypadł bowiem Nicolai „device" Reedtz. Duńczyk ma zmagać się z problemami zdrowotnymi, co z kolei przełoży się na kilka miesięcy przerwy. Na razie nie wiadomo, do kiedy potrwa absencja zawodnika.

Więcej treści esportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Szwedzka organizacja już rozpoczęła poszukiwania zastępstwa. Wiemy , że na zbliżającym się turnieju BLAST Premier Spring Groups Duńczyka zastąpi Love „phzy" Smidebrant, czyli zawodnik akademii NiP-u. Takie rozwiązanie jest naturalne w przypadku, gdy organizacja posiada drugi skład.

Niemniej jednak na tym pomysły zastąpienia snajpera się nie kończą. NiP ma również badać możliwość sprowadzenia Jacka „Jackinho" Stroma Mattssona do składu, podpisując z nim krótkoterminowy kontrakt. Szwed obecnie jest bez drużyny, po tym jak opuścił Fnatic.

Poznaliśmy najlepszych piłkarzy roku FIFA 22. Brakuje jednego nazwiska

Nieudany plan odbudowy

Nicolai „device" Reedtz był największą gwiazdą w Ninjas in Pyjamas. Szwedzka organizacja sprowadziła go wiosną 2021 roku, płacąc jego byłej drużynie – Astralis – nawet milion dolarów. Jest to jeden z największych transferów w historii.

Duńczyk miał przywrócić NiP-owi dawny blask. Organizacja bowiem od lat znajduje się poza ścisłą światową czołówką, do której kiedyś należała. Transfer device’a miał to zmienić, zwłaszcza, że w zeszłym roku odbyły się mistrzostwa świata w stolicy Szwecji. Ostatecznie turniej okazał się niewypałem w wykonaniu NiP-u, a sam zawodnik zaliczył regres w stosunku do poprzednich lat. Teraz organizacja otrzymała drugi cios w postaci problemów zdrowotnych device’a.

W ostatnich tygodniach pojawiły się również pogłoski, jakoby Reedtz miał w planach powrót do Astralis. 26-latek uciął jednak wszelkie spekulacje, informując, że obecny rok wiąże z NiP-em.

Znany gracz krytykuje brazylijski zespół. "Mogą wygrać jeden mecz, ale nic więcej"