Polska Liga Esportowa podsumowuje rok. "Przełomowy czas"

Polska Liga Esportowa to jeden z czołowych organizatorów imprez esportowych w kraju. W ubiegłym roku odbyły się chociażby dwa sezony rozgrywek CS:GO, ale również pojawiły się inicjatywy w Valorancie i innych grach.

Przełomowy rok

Polska Liga Esportowa w ostatnich latach przeżyła reset. Przeorganizowano całą strukturę oraz rozplanowano nowe systemy rozgrywek. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W 2021 roku firma zorganizowała kilka dużych turniejów, a szczytowym momentem był jesienny sezon w CS:GO, w którym drużyny rywalizowały o pulę nagród wynoszącą 250 tysięcy złotych.

Fani nie mogli narzekać na nudę, bo niemalże przez cały rok mogli śledzić różne rozgrywki esportowe. Najważniejsze z nich miały miejsce na scenie CS:GO. Przeprowadzono dwa sezony, wiosenny i jesienny, rozgrywek od Polskiej Ligi Esportowej, które dodatkowo dzieliły się na dwie dywizje – profesjonalną i mistrzowską. Dodatkowo podczas wakacji zorganizowano PGE Superpuchar na Lotos Stadionie Letnim w Gdańsku.

Wszystkie te wydarzenia przyciągnęły sporo fanów Counter-Strike’a. PLE zaangażowała się również w rozwój polskiej sceny Valoranta, tworząc turniej na skalę międzynarodową, w której udział wzięły drużyny z Węgier, Czech, Bułgarii i Polski. Dodatkowo odbyły się turnieje w takich grach jak NBA 2K21, F1, FIFA 21 czy PES.

Nowatorskie rozwiązanie

Polska Liga Esportowa zdecydowała się również na współpracę z organizacjami. Wynikiem tego był projekt Centralizacji Praw Sponsoringowych. Bezprecedensowy plan współpracy Polskiej Ligi Esportowej z organizacjami zrzeszonymi w ramach PGE Dywizji Mistrzowskiej jest inwestycją we wspólny rozwój. Efektem było znaczne zwiększenie atrakcyjności rywalizacji, między innymi poprzez pulę finansową, wynoszącą aż 250 tysięcy złotych w sezonie Jesień 2021.

W raporcie można znaleźć również sporo ciekawych danych o oglądalności. Łącznie wyprodukowano 930 godzin transmisji na żywo z rywalizacji. Szczyt oglądalności wyniósł 27 201 widzów. Łącznie zaś transmisję PLE wyświetlono niemal 11 milionów razy. Dzięki tak dużej aktywności wypracowano ekwiwalent reklamowy na poziomie około 8 milionów złotych.

Seweryn Plotan zauważył spory trend wzrostowy na rynku esportowym. Wartość polskiego rynku sponsoringu esportu w 2021 roku oszacowaliśmy na ok. 32 mln złotych i przyznaję, że jest to kwota większa niż pierwotnie zakładaliśmy. Z drugiej strony to tylko 3% wartości rynku sponsoringu sportowego, choć niewykluczone, że w najbliższych latach ta proporcja może ulegać stopniowej zmianie na korzyść sportów elektronicznych – mówi Dyrektor Zarządzający w Sponsoring Insight, firmie monitorującej i badającej polską przestrzeń esportową.

