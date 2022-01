Pojawiły się nowe przedmioty w CS:GO. Kosztowały tyle, co mieszkanie

Nadeszła pora na premierę skrzyni „Sny i Koszmary". W rzeczywistości jest to zakończenie konkursu dla artystów, którzy mogli zaprojektować skórki do broni w CS:GO. Łącznie do gry wprowadzono 17 nowych skinów, a każde wykonanie otrzymało nagrodę w wysokości 100 tysięcy dolarów.

Koniec wielkiego konkursu

Valve w zeszłym roku ogłosiło konkurs dla artystów, którzy mogli spróbować swoich sił w projektowaniu skórek do broni. Początkowo w puli nagród miało być milion dolarów. Ostatecznie dobrych projektów było tak dużo, że organizator zdecydował się podnieść nagrodę do aż 1,7 miliona dolarów.

Przez kilka miesięcy twórcy nadesłali łącznie 15 tysięcy projektów. Valve z tego ogromnego grona wyłoniło siedemnaście wizualizacji w motywie snu lub koszmaru. To aż o siedem więcej niż zakładały pierwsze plany. Powód jest jednak oczywisty, bo skórki rzeczywiście wyglądają fantastycznie.

Twórcy każdego projektu otrzymali nagrodę w wysokości 100 tysięcy dolarów. W przeliczeniu to około 400 tysięcy złotych. Można więc powiedzieć, że Valve zapłaciło 100 tysięcy dolarów za każdego skina, którego dziś dodano do gry.

Najlepsze skiny

W kolekcji „Sny i Koszmary" jest kilka bardzo ciekawych motywów. Zacznijmy od najtańszych, ale jednocześnie bardzo ładnych. Mowa o skórce do pistoletu Five-Seven, który jest tylko oznaczony niebieską jakością, czyli najniższą. Wygląda jednak o wiele lepiej.

Skin do broni Five-Seven z najnowszej kolekcji. fot. Steam/Valve

Kolejnym przykładem jest skórka do innych pistoletów – Dual Berretas. Wygląda bardzo oryginalnie i kolorowo. Jej jakość to kolor różowy, czyli prawie najwyższy.

Skin do broni Dual Berretas z najnowszej kolekcji. fot. Valve/Steam

Co jeszcze przygotowali dla nas twórcy? Skin do bardzo popularnej broni – M4A1-s. To podstawowe wyposażenie każdego uzbrojonego antyterrorysty. „Night terror" jest opatrzony fioletową jakością, czyli jest tylko nieco lepszy niż niebieski. Wygląda jednak bardzo dobrze.

Skin do broni M4A1-s z najnowszej kolekcji. fot. Valve/Steam

Bardzo ciekawie wygląda skin do pistoletu maszynowego - MP7. Ta broń raczej nie ma zbyt wielu wpadających w oko skórek, dlatego tym bardziej należy się wyróżnienie dla "Abyssal Apparition".

Skin do broni MP7 z najnowszej kolekcji. fot. Valve/Steam

Przechodzimy do prawdziwej wagi ciężkiej, czyli czerwonych skinów. Zacznijmy od AK-47. "Nightwish" wygląda świetnie, chociaż niektórych mogą razić tak jaskrawe kolory. Ponadto skinów do "kałacha" jest sporo, dlatego ten nie wybija się aż tak ponad inne. Cenna? Aktualnie najdroższy model kosztuje 1200 dolarów.

Skin do broni AK47 z najnowszej kolekcji. fot. Steam/Valve

Na koniec najdroższy skin z całej skrzynki "Sny i Koszmary" czyli "Starlight Protector" do pistoletu maszynowego MP9. Sama broń nie jest raczej popularna wśród graczy, ale skin autorstwa TheDanidem wygląda tak dobrze, że społeczność wyceniła go najwyżej. Aktualna cena najlepszego modelu to 1300 dolarów.

Skin do broni MP9 z najnowszej kolekcji. fot. Steam/Valve

Skrzynię "Sny i Koszmary" można trafić podczas gry w różne tryby CS:GO. By otrzymać skina, należy dokupić kluczyk do pojemnika i liczyć na łut szczęścia w losowaniu. Wszystkie skórki, których jest aż 17 można zobaczyć na oficjalnej stronie CS:GO.

