Esportowa organizacja z potężną inwestycją. To stadion dla fanów esportu

Póki co esportowy kibic prawdziwe emocje może przeżyć jedynie na turniejach. Wkrótce może się to jednak zmienić. Jedna z amerykańskich organizacji bowiem kupiła prawa do esportowego stadionu, który w przyszłości będzie regularnie przyjmował kibiców.

Kolejny krok dla esportu

Dotychczasowy model esportowy przypominał bardziej turnieje chociażby tenisa. Rozgrywki odbywają się cyklicznie na całym świecie, jak chociażby IEM Katowice, który organizowany jest od 10 lat w Hali Spodek. Na turniej przyjeżdżały najlepsze drużyny globu, a kibice musieli podążać za nimi.

Esportowe drużyny nie grają jednak tylko turniejów LAN-owych, ale także rozgrywają mecze z tak zwanych bootcampów, czyli zgrupowań. Wówczas nie dochodzi do bezpośredniego kontaktu ani z kibicami, ani rywalami. W przyszłości może się to jednak zmienić. Organizacje bowiem chcą bardziej zaangażować swoich kibiców, by ci mogli oglądać mecz inaczej, niż tylko przed monitorami we własnych domach.

Z taką inicjatywą wyszła amerykańska organizacja Envy. Nabyła ona prawa do Esports Stadium Arlington w Teksasie. W przyszłości może być to miejsce, w którym kibice będą się spotykać, by kibicować swojej drużynie bardziej regularnie.

To jednak nie jedyny pomysł teksański stadion. W planach jest również ubieganie się o organizację imprez esportowych. W tym wypadku mowa o bardziej tradycyjnym modelu, czyli zaproszeniu kilku drużyn, by rozegrać jeden turniej w przeciągu kilku dni.

Esports Stadium Arlington ma duży potencjał. Obiekt powstał w 2018 roku i dotychczas był gospodarzem kilku wydarzeń esportowych. Może pomieścić blisko 2500 kibiców. Przez Envy określany jest jako najnowocześniejszy tego typu obiekt w Stanach Zjednoczonych. Amerykańska organizacja podpisała umowę na 8 lat. Wartość kontraktu szacuje się na 2,35 miliona dolarów.

