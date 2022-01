Poznaliśmy najlepszych piłkarzy roku FIFA 22. Brakuje jednego nazwiska

Drużyna Roku FIFA 22 to piłkarze wybrali przez EA Sports i graczy najpopularniejszej gry piłkarskiej na świecie. W plebiscycie wyłoniono jedenastkę zawodników, którzy najbardziej wyróżnili się w 2021 roku. Nagrodą dla piłkarzy jest specjalna karta w FIFIE Ultimate Team.

Czas odkryć karty

Głosowanie na piłkarzy roku dobiegło końca już 17 stycznia, ale dopiero dzisiaj EA Sports opublikowało wyniki. Tym samym poznaliśmy Drużynę Roku FIFA 22, która otrzyma karty specjalne w trybie Ultimate Team.

Obyło się bez większych zaskoczeń. Najważniejszą informacją jest obecność Roberta Lewandowskiego. Polak trafił do Drużyny Roku po raz trzeci z rzędu. W nagrodę otrzyma kartę ocenioną na aż 98. Tak wysoką ocenę otrzymał jeszcze tylko Leo Messi.

Nieoczekiwanym wygranym roku jest PSG, które ma w składzie aż pięciu przedstawicieli. Dzięki takiej dużej liczbie piłkarzy w jedenastce, Ligue 1 stoi na równi z Premier League. Bundesliga zaś może pochwalić się tylko jednym przedstawicielem.

Drużyna Roku FIFA 22:

Gianluigi Donnarumma (PSG) - 96

Joao Cancelo (Manchester City) - 94

Ruben Dias (Manchester City) - 97

Marquinhos (PSG) - 95

Achraf Hakimi (PSG) - 93

Kevin de Bruyne (Manchester City) - 96

Jorginho (Chelsea) - 97

N’Golo Kante (Chelsea) - 96

Kylian Mbappe (PSG) - 97

Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - 98

Leo Messi (PSG) – 98

Przegrany roku

Na liście zabrakło jednego nazwiska – Cristiano Ronaldo. Portugalczyk nie trafił do Drużyny Roku FIFA po raz pierwszy w historii tego plebiscytu. EA Sports organizuje bowiem tę zabawę od FIFY 12. Dotychczas Ronaldo trafiał do najlepszej jedenastki co roku, teraz jednak musiał uznać wyższość innych zawodników.

Drużyna Roku otrzyma teraz karty specjalne w trybie Ultimate Team FIFA 22. Gracze mogą się spodziewać szeregu eventów z tej okazji, które będą pojawiać się w grze przez kilka następnych dni.

