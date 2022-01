Wyciekła jedenastka roku? Robert Lewandowski w prestiżowym gronie

Team of the Year – w skrócie TOTY – to jedno z najważniejszych wydarzeń FIFA Ultimate Team. EA Sports wraz z graczami wybiera najlepszych piłkarzy minionego roku, którzy w nagrodę otrzymują specjalne karty w grze FIFA 22. Pojawiły się przecieki, kto zostanie wyróżniony.

Mieszanka czterech drużyn

Przecieki dotyczące zbliżających się wydarzeń w FIFIE w obecnej edycji wyjątkowo często się sprawdzają. Tym bardziej możemy zaufać liście, która krąży po internecie od kilkunastu godzin. Znajdują się na niej zawodnicy, którzy trafili do Drużyny Roku FIFA 22.

Wśród wyborów nie ma tak naprawdę większego zaskoczenia, a wielu piłkarzy pokrywa się z innymi tego typu plebiscytami. Jedenastka została zdominowana przez graczy PSG, których jest aż pięciu. To Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Lionel Messi i Kylian Mbappe. W porównaniu do zeszłego roku powtórzył się tylko wybór Kyliana Mbappe, reszta pojawiła się pierwszy raz lub wróciła do Drużyny Roku FIFA.

Trochę mniejszym gronem przedstawicieli może pochwalić się Manchester City. Do Drużyny Roku trafi bowiem trójka Obywateli – Joao Cancelo, Ruben Dias i Kevin de Bruyne. Wszyscy byli od początku typowani do tego wyróżnienia.

Oprócz Kevina de Bruyne w środku pola pojawią się jeszcze zawodnicy londyńskiej Chelsea – Jorginho i N’Golo Kante. W przypadku obu panów nie ma mowy o zaskoczeniu – zajmowali bowiem obaj wysokie miejsca we wszystkich plebiscytach za 2021 rok. W tym również nie mogło ich zabraknąć.

Jedenastkę uzupełnia Robert Lewandowski. Wyboru Roberta Lewandowskiego również nie trzeba wyjaśniać. Najlepszy napastnik świata musiał znaleźć się w Drużynie Roku FIFA 22. To trzeci rok z rzędu, w którym Polak otrzymuje takie wyróżnienie.

Wielki nieobecny

Warto w tym miejscu wspomnieć o braku Cristiano Ronaldo na liście, która wyciekła do internetu. Jeśli Portugalczyk rzeczywiście nie znajdzie się w Drużynie Roku FIFA 22, to będzie to pierwszy taki przypadek w historii plebiscytu. Dotychczas zawodnik Manchesteru United otrzymywał kartę TOTY od FIFY 12 – czyli pierwszej edycji gry, w której pojawiła się Drużyna Roku.

Oficjalny skład Drużyny Roku poznamy jeszcze dziś – 20 stycznia. EA Sports planuje z tej okazji wiele wydarzeń w trybie Ultimate Team FIFA 22.

