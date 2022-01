Anonymo z nowym składem. Kompletne przemeblowanie

Trwa polska szufla – czyli wymiana zawodników między drużynami CS:GO. Zmiany nie ominęły Anonymo, które wprowadziło do swojego składu aż trzech nowych graczy. Część z nich ma jednak za sobą epizod w czarno-białych barwach.

Burzliwy rok Anonymo

W styczniu 2021 roku ekscytowaliśmy się nowym projektem na polskiej scenie CS:GO – Anonymo Esports. Nowo powstała organizacja zakontraktowała same gwiazdy, czym wzbudziła spore zainteresowanie polskich kibiców. Ponadto rozbudziła apetyty na długo wyczekiwane sukcesy krajowych drużyn.

Ostatecznie minione dwanaście miesięcy to nieustanna huśtawka emocji w Anonymo. Najjaśniejszym punktem roku był awans na turniej RMR – FLASHPOINT 3. Na jesień zaś klub zakontraktował dwa mocne nazwiska – Michała „snatchie" Rudzkiego i Karola „rallen" Rodowicza – co pozwoliło podtrzymać nadzieję na odbudowę formacji. Ostatecznie wraz z końcem roku zakończył się również projekt Anonymo jaki dotychczas znaliśmy.

Nowe twarze organizacji

Organizacja zdecydowała się na znaczne przemeblowanie składu, zapraszając do drużyny aż trzech nowych graczy. Pierwszym z nich jest Oskar „oskarish" Stenborowski, który już jesienią 2021 roku pomagał drużynie w różnych rozgrywkach. Teraz 24-latek trafia do Anonymo na stałe. W przeszłości był związany z takimi drużynami jak Illuminar i x-kom AGO.

Drugim nowym nabytkiem jest Filip „tudsoN" Tudev. 21-latek zajmie się rolą snajpera. Co ciekawe, tudsoN ma na koncie już pierwszy sukces z Anonymo – wystąpił bowiem z drużyną w grudniu na Gdańsk Games, gdzie zajął pierwsze miejsce. Od stycznia 2022 jest już oficjalnie częścią składu. Dla Tudeva jest to zarazem powrót na polską scenę CS:GO. Ostatnie lata spędził on bowiem w zagranicznych zespołach.

Ostatnim elementem układanki jest Arek „Vegi" Nawojski. 21-latek zakończył tym samym krótki okres „bezrobocia", po tym jak odszedł z Izako Boars. Kariera Nawojskiego wygląda bardzo ciekawie, bowiem obskoczył on kilka uznanych drużyn w kraju. W przeszłości występował w MAD DOG’S PACT, Illuminar Gaming, a nawet w Virtus.pro. Teraz poszuka swojego miejsca na Ziemi w Anonymo. Na razie nie znamy debiutu nowego składu.

Do drużyny dołączył również nowy trener - Damian "Xo" Gołembiewski. Będzie on asystentem głównego trenera - Adriana "imd" Piepera.

Paweł „innocent" Mocek

Patryk „Demho" Tomaszewski

Filip „tudsoN" Tudev

Oskar „oskarish" Stenborowski

Arek „Vegi" Nawojski

Adrian „imd" Piper (trener)

Damian "Xo" Gołembiewski

