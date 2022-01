Rusza nowy projekt Dariusza Mioduskiego. Do zabawy zaprosił największe gwiazdy

Na pierwszy ogień SHIF7 League pójdzie FIFA 22. Do zabawy zaproszono czołowych influencerów kraju, ale także pojawią się drużyny raperów, jak Chillwagon, Hypertalk i Internaziomale, oraz przedstawiciele Legii Warszawa, w tym Bartosz Kapustka.

SHIF7 League – co to za projekt?

SHIF7 League to jedna z pierwszych inicjatyw The Collective – projektu Dariusza Mioduskiego i Pawła Sabarańskiego. Obaj panowie ogłosili nowe przedsięwzięcie jeszcze w 2021 roku. Na oficjalnej stronie Legii możemy przeczytać krótki opis „The Collective" – „To projekt skierowany do młodych ludzi, którego celem jest zjednoczenie różnych subkultur i zbudowanie jednej, silnej oraz zaangażowanej społeczność w internecie i poza nim. Osiągnie to m.in. poprzez produkcję angażujących formatów, w których będą przenikały się moda, muzyka, sport, a także gaming, spoiwo łączące całość. Kolektyw będzie współpracował z największymi gwiazdami i najbardziej obiecującymi talentami".

Poprzez SHIF7 League powoli klaruje nam się obraz The Collective. Będzie to bowiem liga gier komputerowych dla zaproszonych gwiazd. Dostęp do niej będą mieli również fani, którzy wygrają kwalifikacje i awansują do imprezy głównej. Liga potrwa od końca stycznia do 9 kwietnia, a uczestnicy będą rywalizować w niej w pięciu różnych grach.

Kogo więc zobaczymy w rozgrywkach? Wystartuje w nich łącznie osiem zespołów:

Chillwagon

Hypetalk

Legia Friends&Family

Internaziomale

Team X

Grail Point

YFL

Ekipa

Widzimy więc tutaj przedstawicieli różnych dziedzin. W Chillwagonie zobaczymy pięciu raperów, w tym Patryka „Kizo" Wozińskiego i Tomasza „Borixon" Boryckiego. W Internaziomale zaś wystąpią tacy artyści jak Mateusz „Żabson" Zawistkowski i Sara „Young Leosia" Sudoł. Dużo uwagi również przyciągają dwie, znane grupy influencerów – Team X i Ekipa.

Na turnieju pojawi się również Legia Friends&Family. Drużynę będzie reprezentować piłkarz Bartosz Kapustka, zawodnik MMA – Łukasz „Juras" Jurkowski, hypeman Krzysztof „Krzy Krzysztof" Kondracki oraz zawodnicy esportowej sekcji Legii – Miłosz „milosz93" Bogdanowski i Gracjan „Polako" Gołębiewski.

FIFA 22 rozpocznie zabawę

Pierwszym etapem rywalizacji w SHIF7 League będzie gra FIFA 22. Każda drużyna ma za zadanie wystawić jednego reprezentanta. Do tego grona dołączą również inni gracze, którzy wygrają wcześniej rozgrywane kwalifikacje i awansują na finały, które odbędą się na stadionie Legii 29 stycznia. Zwycięzca kwalifikacji oprócz zaproszenia na turniej otrzyma również nagrody rzeczowe o wartości 2000 złotych. Warto wspomnieć, że do zabawy dopuszczeni są tylko amatorzy. Zapisanie się do kwalifikacji zwanych DRAF7 będzie możliwe do 18 stycznia do północy.

