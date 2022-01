Izak zadebiutuje w MMA. Skomentuje walkę wieczoru HIGH League

Izak zadebiutuje w MMA, ale nie w roli zawodnika, a komentatora. Skowyrski został zaproszony do współpracy w trakcie HIGH League 2, które odbędzie się w krakowskiej Tauron Arenie. 34-latek skomentuje łącznie cztery pojedynki, w tym walki wieczoru.

Debiut w MMA

Skowyrski od dawna zapowiadał współpracę z jedną z federacji freak-fightowych. Z tego względu od kilku miesięcy trenował mieszane sztuki walki. Opowiedział o tym szerzej w podcaście Bogusława Leśnodorskiego i Żurnalisty. - Trenuję MMA pod kątem komentatorki. Nie mówię, że będę to robił na pewno, ale fajnie jest otworzyć sobie jakieś drzwi. Właściwie federacje ściągają mnie od dawna, ale to nadal jest rozpatrywane negatywnie na rynku – że dużo jest w tym patologii. Nie każda firma patrzy na to pobłażliwym wzrokiem. Nie każdemu pasuje, że Izak komentowałby gale freakowe – zdradził Izak.

Wygląda na to, że podejście partnerów Skowyrskiego się zmieniło, a on sam będzie mógł wziąć udział w gali MMA. Stanie on za mikrofonem, by zrelacjonować cztery ostatnie walki gali HIGH League 2, czyli starcia Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski vs Michał "Owca" Owczarzak, Lexy Chaplin vs Agata "Fagata" Fąk, Norbert "Dis" Gierczak vs Maciej "Zony" Zoniuk i konfrontację o pas niskorosłych pomiędzy Mateuszem "Mini Majkiem" Krzyżanowskim a Maciejem "Big Jackiem" Jaremą.

Powrót do przeszłości

Wybór Izaka na komentatora walki pashy wydawał się bardziej niż oczywisty. 34-letni streamer jest najpopularniejszym komentatorem CS:GO w Polsce. Jest on również kojarzony jako osoba, która relacjonowała największe sukcesy polskiego składu Virtus.pro.

Izak komentował spotkania pashy na najważniejszych turniejach esportowych, a teraz będzie mu towarzyszył również w oktagonie. Dla Skowyrskiego nie będzie to pierwszy raz, kiedy będzie relacjonował sportowe wydarzenie. W przeszłości skomentował kilka spotkań reprezentacji Polski w piłkę nożną – chociażby podczas EURO 2016.

Gala HIGH League 2 odbędzie się 5 lutego w Krakowie w Tauron Arenie. Łącznie odbędzie się osiem walk. Poniżej karta:

Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski vs Michał "Owca" Owczarzak

Lexy Chaplin vs Agata "Fagata" Fąk

Pojedynek o pas niskorosłych

Mateusz "Mini Majk" Krzyżanowski vs Maciej "Big Jack" Jarema

Norbert "Dis" Gierczak vs Maciej "Zony" Zoniuk

Piotr "czuuX" Czupryn vs Piotr "Edzio" Bylina

Alan "Alanik" Kwieciński vs Denis "Bad Boy" Załęcki

Jakub Nowaczkiewicz vs Hubert "Dredziasty" Węzka

Konrad Karwat vs Mariusz "Super Mario" Sobczak

