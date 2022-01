Polacy mistrzami w legendarnej grze. Każdy w nią grał

CD-Action w połowie stycznia zorganizowało mistrzostwa świata w Heroes of Might and Magic III, znaną bardziej jako po prostu Heroes III. Turniej zdominowali Polacy, bowiem w finale spotkali się Piotr „Arytmetyczny" Belnik i Marek „Szopa666" Szczepański. Z Pucharem CD-Action i tytułem mistrza świata do domu pojechał ten drugi.

Polak mistrzem świata w Heroes III

Pamięć o Heroes III jest ciągle żywa w Polsce. Gra pochodzi z 1999 roku, miała swoich następców, ale nadal to właśnie ta część Heroes of Might and Magic przyciąga największe zainteresowanie. Z tego powodu wciąż są organizowane turnieje dla pasjonatów.

W miniony weekend magazyn CD-Action i H3.gg zorganizowali mistrzostwa świata w Heroes III. Turniej odbył się offline w krakowskim studiu telewizyjnym Fantasyexpo – firmy, która jest obecnie właścicielem kultowej gazety. Zwycięzca imprezy inkasował 1000 euro, a także tytuł mistrza świata.

Oryginalnie rozgrywki miały trwać przez trzy dni, jednak ostatecznie udało się wszystko rozwiązać po dwóch dniach. W finale spotkali się dwaj Polacy – Marek „Szopa666" Szczepański i Piotr „Arytmetyczny" Belnik. Spotkanie trwało aż pięć godzin. Ostatecznie górą został Szopa666, który zebrał lepszą armię i lepiej kontrolował mapę. Zapis spotkania znajduje się poniżej:

Szczepański tym samym wzbogacił się o tysiąc euro. Przegrany finału – Arytmetyczny – nie wrócił jednak do domu z pustymi rękami. Za drugie miejsce przewidziano bowiem 800 euro nagrody. Co ciekawe magazyn CD-Action zapowiedział, że nie była to jednorazowa inicjatywa, a fani Heroes III mogą się spodziewać kolejnych mistrzostw świata, zorganizowanych w przyszłości.

