Gracze narzekają na Chemtech Drake'a. Riot zabiera głos

Deweloper League of Legends, firma Riot Games, ma ciekawą strategię wprowadzania zmian. Pomniejsze modyfikacje są obecne w grze przez cały rok, naprawiając pomniejsze błędy, wprowadzając balans czy nowe postacie. Pomiędzy poszczególnymi sezonami wprowadzane są natomiast ogromne aktualizacje, które zmieniają odbiór gry.

Chemtech Drake - międzysezonowa nowość w League of Legends

Sezon dwunasty wprowadził do League of Legends ogrom zmian. Jedną z najdotkliwszych była modyfikacja systemu smoków. Wprowadzono wówczas Chemtech Drake’a, którego właściwości są źródłem kontrowersji.

Jak działa Chemtech Drake? Pojedynczy stack zwiększa obrażenia zadawane celom, które mają aktualnie więcej punktów zdrowia od gracza. Znacznie większe kontrowersje wzbudza jego modyfikacja mapy. Tworzy ona w określonych miejscach mgłę, a wchodzący w nią bohaterowie otrzymują status kamuflażu, co zapewnia im bycie niewidocznymi dla rywali.

Dusza Chemtech Drake’a sprawia, że zawodnicy zamieniają się w zombie - dosłownie. W momencie śmierci gracz na okres dwóch sekund nie może się poruszyć, zaś rywale nie mogą go atakować. Gdy czas minie, powraca do żywych na czas do czterech sekund z osiemdziesięcioma procentami punktów zdrowia.

Smok w ogniu krytyki

Wprowadzenie Chemtech Drake’a, pomimo licznych aktualizacji i zmian, wciąż spotyka się z krytyką graczy w mediach społecznościowych. Najwięcej niezadowolenia można zauważyć na anglojęzycznym subreddicie poświęconym League of Legends.

W jednym wątku wypowiedzieli się pracownicy Riot Games. Deweloper gry Bryan Salvatore, kryjący się pod pseudonimem Axes przyznał, że firma jest świadoma niezadowolenia z wprowadzonej aktualizacji. W związku z tym uruchomiona została ankieta, której celem jest zbadanie nastroju u ogółu społeczności graczy, nie tylko użytkowników Reddita. GreaterBelugaWhale, inny pracownik Riot, dodał, że jeśli firma dojdzie do wniosku, że coś jest nie tak, przyjmie za priorytet zmianę lub usunięcie tego z gry.

