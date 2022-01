Polacy pokochali tę drużynę. Występuje tylko w drugiej lidze

Ultraliga to wiodące rozgrywki League of Legends w Polsce. Dla podmiotów niegotowych na pełną profesjonalizacje utworzono jej drugą dywizję. Przed kilkoma dniami do drugiej ligi dołączył zespół Internaziomale, który pobił rekordy popularności.

Zespół we współpracy z raperem

W miniony poniedziałek polską społecznością League of Legends wstrząsnęła informacja dotycząca nowego zespołu w drugiej dywizji Ultraligi. Nie była to akademia któregoś z zespołów, ani amatorski twór prężnie dążący do profesjonalizacji. W skład nowej drużyny mieli wejść popularni streamerzy.

Krzysztof "ArQuel" Sauć, Artur "Rybson" Gębicz, Remigiusz "Overpow" Pusch, Damian "defles" Filipow oraz Jakub "April" Kupisz rozpoczęli rywalizację pod szyldem Internaziomale. Nazwa nawiązująca do popularnego w świecie rapu brandu nie jest jednak przypadkowa. Jak się okazuje, za drużyną stoi Mateusz "Żabson" Zawistowski.

Formacja wzbudziła zainteresowanie, co niewątpliwie było jej celem. Na francuskiej i hiszpańskiej scenie organizacje tworzone przez popularne osoby generują niesamowite zasięgi. Za przykład może posłużyć KOI Ibaia i Gerarda Pique, czy Karmine Corp i Solary.

Udany debiut

Drużyna rozegrała pierwsze spotkanie w czwartkowy wieczór. Rywalami celebrytów był międzynarodowy skład Method2Madness. Starcie odbywało się w formacie best of one, zatem gracze musieli odbyć wyłącznie jedną mapę. Mecz dodatkowo był transmitowany przez czterech graczy Internaziomali, Żabsona oraz główną transmisję. Łączna suma widzów w szczytowym momencie meczu przekroczyła 26 tysięcy, podczas gdy pierwszą ligę śledziło w Internecie lekko ponad 4 tysiące.

Spotkanie zakończyło się triumfem Rybsona i spółki, choć nie obyło się bez kłopotów. Drużyna Polaków jako pierwsza straciła sojusznika, lecz szybko zdołali odrobić stratę i wyjść na prowadzenie. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w zaawansowanym etapie rozgrywki, gdzie nieudana walka drużynowa mogła kosztować Internaziomali cały mecz. Ku uciesze fanów zespół wyszedł z tego obronną ręką, wkrótce przypieczętowując wygraną.

Mecze Internaziomali rozgrywane w ramach drugiej dywizji Ultraligi będą odbywać się w każdy poniedziałek i czwartek. Spotkanie omawianej drużyny będzie zawsze inicjować serię meczów, zatem graczy na Summoner’s Rift możemy spodziewać się o 17:00.

