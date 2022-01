Prestiżowy turniej odwołany. Koronawirus znowu psuje plany

Pandemia koronawirusa nieustannie wpływa na esport, rzecz jasna w negatywnym stopniu. Przed kilkoma dniami Riot Games zdecydowało o przeniesieniu LEC i LCS w pełni do Internetu. O odwołaniu turnieju tym razem informuje firma Valve, kierując komunikat do fanów DOTA 2.

Zimowy Major odwołany

W niedawnym komunikacie zamieszczonym na oficjalnej stronie DOTA 2 poinformowano o odwołaniu zimowego Majora. Turniej ten miał konkludować pierwszą z trzech części rozgrywek regionalnych Dota Pro Circuit 2021/22 i stać się areną rywalizacji dla zespołów z całego świata o nagrody z puli wynoszącej 500 tys. dolarów.

Organizator rozgrywek zdecydował się na podjęcie drastycznej decyzji z powodu obawy przed koronawirusem. Celem odbycia turnieju, gracze z całego globu musieliby spotkać się w jednym miejscu. Rozprzestrzenianie się nowych wariantów, a co za tym idzie, ograniczenia w podróżowaniu sprawiły, że ściągnięcie wszystkich drużyn byłoby niepraktyczne.

Celem rywalizacji w DPC jest zbieranie punktów ligowych. Ich końcoworoczne zestawienie decyduje o tym, jakie formacje wystąpią na The International, czyli turnieju o największej puli nagród w całym esporcie. W samym zeszłym roku wyniosła ona ponad 40 milionów dolarów. Z uwagi na odwołanie majora, punkty, które miały być na nim przyznane, zostały rozdzielone do kolejnych nadchodzących majorów. Dzięki temu końcowe saldo ich dystrybucji pozostanie takie samo.

Społeczność nie kryje gniewu

Sympatycy DOTA 2 z rozgoryczeniem przyjęli wiadomość, jednocześnie nie kryjąc gniewu. Ten nie był spowodowany odwołaniem turnieju, lecz sposobem przekazania komunikatu. Zarzucono VALVE, że zrobiono to po cichu późną nocą.

Firma zdecydowała się na szybką i rzeczową odpowiedź nadaną do drużyn i graczy. Na światło dzienne wyszło na jaw, że odwołanie rozgrywek jest spowodowane wieloma czynnikami, w tym z chęciami współpracujących firm do jego zorganizowania. Dodatkowo zdecydowała się na przeproszenie, przyznając się do błędu, że naglącym tematem powinni zająć się wcześniej i w bardziej kompleksowy sposób.

Ostatni akapit wiadomości daje jednak nadzieję, że turniej może się odbyć. VALVE pracuje nad możliwościami sprowadzenia wszystkich drużyn w jedno miejsce, w celu rozegrania turnieju LAN-owo. Są to jednak wstępne informacje, które mają być na bieżąco aktualizowane.

