Sukces polskich graczy. Ponownie zagrają na prestiżowym turnieju

Siedem zwycięstw i tylko jedna porażka – tak wyglądała forma MOUZ NXT w fazie grupowej WePlay Academy League Season 3. Myszki tym samym awansowały z 1. miejsca na finały LAN-owe turnieju. W Kijowie zagrają po raz trzeci o tytuł najlepszej akademii na świecie.

Myszki idą jak burza

Nie mogło być inaczej – MOUZ NXT zdominowało rywalizację w fazie grupowej i zajęło 1. miejsce w grupie B. Drużyna, w której skład wchodzą Miłosz „mhL" Knasiak, Kamil „siuhy" Szkaradek i Hubert „Szejn" siuhy rozprawiła się z przeciwnikami bez problemu.

W ostatniej kolejce Myszki odniosły dwukrotne zwycięstwo w starciu z VP.Prodigy – akademią Virtus.pro. Polacy pokonali Rosjan 16:12 oraz 16:7. Bardzo dobrze spisał się Miłosz „mhL" Knasiak. Najnowszy nabytek akademii dwukrotnie był wiodącą postacią na serwerze, zdobywając łącznie 50 fragów – najwięcej ze wszystkich zawodników. Jego średni rating wyniósł 1.44.

Szejn i siuhy również dorzucili swoje trzy grosze, w efekcie MOUZ NXT po raz kolejny udowodniło, że przerasta swoich rywali o głowę. Łączny bilans drużyny w 3. sezonie to 7 zwycięstw i tylko jedna porażka. To najlepszy wynik spośród wszystkich dziesięciu uczestników turnieju.

Obronić tytuł

MOUZ NXT to niewątpliwie najlepsza akademia CS:GO na świecie. Myszki wygrały już dwa poprzednie sezony ligi akademickiej. Teraz pojadą ponownie do Kijowa, by bronić tytuł. Wygląda na to, że w stolicy Ukrainy nie będzie miał kto im zagrozić.

Awans na prestiżową imprezę wywalczyła również akademia BIG. Łącznie w Kijowie pojawi się cztery najlepsze drużyny 3. sezonu. Pozostałych dwóch uczestników wyłonią baraże rozgrywane w dniach 14-16 stycznia.

Sam LAN-owy finał odbędzie się w dniach 11-13 lutego. Cztery ekipy powalczą w Kijowie o tytuł najlepszej akademii na świecie oraz o pulę nagród wynoszącą 88 tysięcy dolarów.

