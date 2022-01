Znamy przyszłość polskiej gwiazdy esportu. Dołączy do rodaka w zagranicznym zespole

Na nowy zespół MICHA czekaliśmy ponad dwa miesiące. Polak po przygodzie w Stanach Zjednoczonych zdecydował się wrócić do Europy. 25-latek od teraz reprezentuje barwy MAD Lions.

Powrót do Europy

Ostatnie etapy kariery Michała "MICHU" Mullera miały miejsce w Stanach Zjednoczonych. Polak związał się bowiem z dwiema organizacjami z USA - najpierw z Teamem Envy, a następnie z Evil Geniuses. Obie przygody były jednak niewypałem, o czym świadczą fatalne wyniki drużynowe osiągane w barwach obu ekip. Dodatkowo amerykańska scena CS:GO zaliczyła w ostatnich miesiącach spory regres. To efekt rosnącego w siłę Valoranta, który w Ameryce Północnej jest coraz bardziej popularny.

MICHU zdecydował się więc na powrót do Europy. 25-latek został nowym zawodnikiem hiszpańskiej organizacji MAD Lions. Co ciekawe rok temu był on bardzo bliski dołączenia do Lwów. Wówczas jednak pomysł upadł na ostatniej prostej, a Muller dołączył do Evil Geniuses. Tym razem jest inaczej.

Muller łączy siły z Jakubem "kuben" Gurczyńskim, który jest trenerem dywizji CS:GO w MAD Lions. Obaj panowie współpracowali ze sobą w Virtus.pro i bardzo się wzajemnie szanują. Nie ulega wątpliwości, że kuben mógł optować za transferem właśnie Michała.

MAD Lions zaś musi uzupełniać braki wywołane ostatnimi roszadami w składzie. Organizacja w 2021 roku postawiła na nowy projekt - międzynarodowy - zatrudniając graczy z całej Europy. Efekt był bardzo dobry, bowiem zespół zaliczał genialną passę wygranych, a także wskoczył na 21. miejsce światowego rankingu HLTV. Zespół też pojawił się na kilku ważnych turniejach, m.in. IEM Fall 2021.

Dlaczego zdecydowano się na zmiany? Powodów oficjalnie nie znamy. 29 grudnia organizacja odsunęła od składu Pere'a "sausol" Solosnę Saumella i Volodymyra "Woro2k" Veletniuka. Szczególnie przesunięcie na ławkę rezerwowych tego drugiego jest szokujące, bowiem Ukrainiec był niekwestionowaną gwiazdą drużyny. MAD Lions jednak być może otrzymało oferty kupna obu zawodników, stąd rotacje w składzie. Po transferze MICHA w zespole nadal brakuje jednego gracza.

Nowy skład MAD Lions:

Thomas "TMB" Bundesbaek

Johannes "b0RUP" Borup

Justinas "jL" Lekavicius

Michał "MICHU" Muller

Jakub "kuben" Gurczyński - trener

