Barcelona z nową współpracą. Dalszy rozwój klubu w stronę esportu

FC Barcelona od 2018 jest obecna na rynku esportowym. Początkowo założyła sekcję eFootball PES, a następnie Rocket League i Hearthstone’a. W 2021 roku dołączyła zaś do Superligi – rozgrywek League of Legends w Hiszpanii. Współpraca z Gamers Hub Media Events Europe to kolejny rok w stronę rozwoju.

Kataloński klub poszerza działalność

Kolejne ruchy w branży esportowej świadczą o tym, że FC Barcelona jest coraz bardziej zainteresowana tym światem. Współpraca z Gamers Hub Media Events to kolejny krok w stronę rozwoju wszystkich dywizji Dumy Katalonii.

Na czym dokładnie będzie polegać współpraca? Dzięki GHME gracze FC Barcelony otrzymają dodatkową przestrzeń treningową. Ponadto obie firmy będą w przyszłości planowały i organizowały różnego rodzaju wydarzenia i rozgrywki esportowe.

Gamers Hub Media Events powstało stosunkowo niedawno, bo we wrześniu 2021 roku. Był to owoc porozumienia między Barcelona International Gaming Center a funduszem inwestycyjnym Visionist Ventures. Firma specjalizuje się w organizowaniu imprez esportowych. W przeszłości była partnerem takich marek jak AMD i Omen podczas wydarzeń esportowych w Europie, ale również Afryce i Bliskim Wschodzie.

