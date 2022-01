Ultraliga powraca na ekrany. Kto zostanie mistrzem?

Drugi tydzień stycznia oznacza rozpoczęcie wszystkich akredytowanych europejskich lig regionalnych w League of Legends. Pośród nich znajduje się rodzima Ultraliga, której pierwsze spotkania zostaną rozegrane już dzisiejszego wieczoru.

Szturm nowych formacji

Polski ERL względem poprzedniego sezonu przeszedł sporo zmian. Najważniejszą z nich jest dołączenie do regionu Baltic Masters. Ze względu na potencjał nowych zespołów liga została rozszerzona o dwa dodatkowe miejsca, które trafiły dla dwóch najlepszych drużyn regionu bałtyckiego. Decyzyjne nie były poprzednie lata, lecz dyspozycja w turnieju zorganizowanym w październiku zeszłego roku. Wówczas najmocniejsze okazały się Iron Wolves oraz Goskilla.

Dwie zagraniczne organizacje to nie koniec nowości w sferze drużyn. Z Ultraligi wycofały się dwie formacje - K1CK oraz PDW. Ich miejsca zajęły kolejno formacje Forsaken oraz Zero Tenacity, które dysponują międzynarodowymi składami.

W bieżących formacjach również doszło do ogromu zmian. Przed najbardziej utalentowanymi zawodnikami z zeszłego roku otworzyły się perspektywy rozwoju w zagranicznych drużynach. Nie oznacza to jednak braku importów z zachodu do Polski. Pod tym względem brylowało AGO ROGUE, które ściągnęło nad Wisłę Rabble'a, Nite'a, oraz Leona. Zespół uzupełniają dwaj pozostali w składzie Polacy, Sinmivak oraz Lucker.

Pierwsze mecze Ultraligi już we wtorek!

Ultraliga rozpocznie się już we wtorkowe popołudnie. W meczu inaugurującym wystąpią zawodnicy litwińskiego Goskilla, którzy zmierzą się z rodzimym Illuminar Gaming. Gracze na Summoner’s Rift stawią się już o 17:00, jednak transmisja zostanie poprzedzona 30-minutowym studiem przedmeczowym

Pełen harmonogram pierwszego dnia spotkań prezentuje się następująco:

17:00 - Goskilla vs. Illuminar Gaming

18:00 - Team ESCA Gaming vs. Gentlemen's Gaming

19:00 - Zero Tenacity vs. devils.one

20:00 - Forsaken vs. Iron Wolves

21:00 - Komil&Friends vs. AGO ROGUE

Nowości także w drugiej dywizji

Druga dywizja Ultraligi przez ostatni czas pozostawała w cieniu starszego rodzeństwa. W wiosennym splicie może to się nieco zmienić. I to z kilku powodów! Najważniejszym z nich jest nawiązanie współpracy pomiędzy organizatorem ligi a WitchHUBem, które będzie odpowiedzialne transmisję pobocznego cyklu rozgrywek.

Prawdziwą bombą "drugiej Ultraligi" zapowiada się być zespół influencerów występujący pod szyldem INTERNAZIOMALE. W wyjściowej piątce zespołu zobaczymy ArQuela, Rybsona, Overpowa, deflesa oraz Aprila. Trenerem zespołu został Over, który wcześniej próbował swoich sił w Pompa Team oraz PRIDE.

Druga dywizja Ultraligi będzie rozgrywać się w poniedziałkowe i czwartkowe wieczory.

