Najlepsze sposoby na gole w FIFA 22. Przepis na zdobycie przewagi

W USA Today ukazał się artykuł, w którym opisano najskuteczniejsze zagrywki na zdobycie gola w FIFA 22. To cztery różne sposoby, które ułatwią znacząco rozgrywkę.

Schematy w FIFA 22

FIFA opiera się na schematach. Jeśli gracz je zna, to już jest na uprzywilejowanej pozycji. Jeśli zaś umie je dobrze wykorzystać, wskakuje na jeszcze wyższy poziom. USA Today przygotowało listę pięciu zagrywek, które pomogą przy zdobywaniu bramek.

Wykorzystanie skrzydłowych

Pierwsza zagrywka opiera się na skrzydłowych, którzy w szybki sposób mogą dostarczyć napastnikom piłkę i wyprowadzić ich na dogodną pozycję. Od czego zacząć? Gdy przejmiesz piłkę, przekaż ją jak najszybciej do skrzydłowego. Jeśli już przekroczysz linię środkową, udaj, że kontynuujesz bieg po skrzydle, a następnie zetnij akcję do środka. Możesz do tego wykorzystać zwód taki jak zamarkowanie strzału, lub obrót.

Teraz najważniejszy element – odszukanie na boisku napastnika, który biegnie w kierunku pola karnego przeciwnika. Jeśli dostrzeżesz swojego partnera w ataku, wykonaj podanie prostopadłe, które powinno przeciąć linię obrony rywala. Taki schemat otwiera drogę do bramki przez specyficzne ułożenie defensywy przeciwnika. By jednak zagrywka się powiodła, należy używać przy podaniu lepszej nogi skrzydłowego, oraz dopracować moment podania.

Mocne podanie

W tym miejscu wspomnimy nie stricte o schemacie, a o konkretnym działaniu, które jest nader skuteczne w FIFA 22. Mowa o mocnym podaniu po ziemi. Jest ono bardzo dokładne i potrafi przeszyć defensywę rywala. By je wykonać, należy wcisnąć jednocześnie R1 + X na PS lub RB + A na Xbox. Piłka wówczas sunie po murawie bardzo szybko i trudno ją przechwycić, dzięki czemu można ją w łatwy sposób dostarczyć do napastnika.

Dośrodkowania

Co prawda to nie jest FIFA 14, kiedy dośrodkowanie i główka wystarczała, by powalić każdego przeciwnika. Niemniej jednak odpowiednie wykorzystanie wrzutki może przynieść także dobre efekty. Od czego zacząć? Ponownie od podania do skrzydłowego. Następnie powinniśmy kierować zawodnika jak najbliżej linii końcowej i z uwagą wypatrywać napastnika.

Ruch atakującego, niekierowanego przez gracza jest bardzo przewidywalny – zawodnik biegnie maksymalnie do przodu, a następnie cofa się o kilka metrów. Moment wycofania jest kluczowy – wówczas należy dośrodkować do napastnika, który pozostaje na wolnym polu. Warto jednak zaznaczyć, że jest to trudny schemat.

Strzały finezyjne

W poprzednich odsłonach gry FIFA strzały finezyjne były nadzwyczaj mocne. Prostym zabiegiem można było oszukać bramkarza, nawet strzelając zza szesnastki. Z tego powodu w FIFA 22 producenci znacznie obniżyli skuteczność takiego strzału.

Jest jednak jeden wyjątek – wykorzystywanie zawodników z wysoko ocenioną statystyką strzału finezyjnego. Grając Mohamedem Salahem lub Paulo Dybalą warto próbować uderzać „z podkręceniem", ale z wewnątrz pola karnego. Każdy gracz musi jednak sam znaleźć odpowiednie miejsce na boisku, z którego taki strzał będzie najskuteczniejszy.

