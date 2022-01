IEM Katowice 2022 pod znakiem X - 10. edycja legendarnego turnieju powraca do Spodka w nowej formie

Druga połowa lutego to nadejście długo oczekiwanych rozgrywek esportowych w katowickim Spodku. Do legendarnej hali powraca turniej Intel Extreme Masters. Najbliższa edycja będzie dziesiątą w historii cyklu. Najważniejszą informacją jest jednak to, że kibice po trzech latach znowu będą mogli zasiąść na trybunach.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat i Bogusław Leśnodorski zainwestowali w żyłę złota. Biznes marzeń

Dwa turnieje na światowym poziomie

Finały IEM odbędą się w dniach 25-27 lutego. W ramach wydarzenia odbędą się dwa turnieje - w Counter-Strike: Global Offensive oraz StarCraft. W pierwszej grze zmierzą się najlepsze zespoły na profesjonalnej scenie esportowej w walce o trofeum i pulę nagród, która w tym roku wynosi okrągły milion dolarów.

Na fanów starć Zegów, Terran i Protosów również czeka nie lada gratka. Po całorocznej, zaciętej rywalizacji w StarCraft II, spośród 36 graczy z całego globu zostanie wyłoniony niekwestionowany mistrz świata, który wróci do domu ze swoją częścią puli nagród o wartości 500 tysięcy dolarów.

- W najśmielszych snach nie mogliśmy sobie wyobrażać, czym stanie się to miejsce, kiedy turniej Intel Extreme Masters po raz pierwszy zawitał do Katowic. To wydarzenie reprezentuje spełnione marzenia wszystkich tych, którzy chcieli przyczynić się do rozwoju esportu. To też niezapomniane wspomnienia wszystkich fanów i graczy, którzy są z nami od lat" - komentuje Michał "Carmac" Blicharz, VP Product Development w ESL Gaming. - Jesteśmy dumni z faktu, że możemy powrócić do Katowic razem z publicznością i wspólnie celebrować tą wyjątkową rocznicę - kontynuuje Blicharz.

Polak zagra w prestiżowym turnieju. Jakie ma szanse na zwycięstwo?

Dziesiąta taka impreza

Aby uczcić tę edycję turnieju Intel Extreme Masters Katowice, który organizowany jest od 2013 roku, firma ESL Gaming przygotowuje kampanię pod znakiem X, która będzie celebracją historii serii wydarzeń i bohaterów, którzy ją tworzyli. Jednym z jej kluczowych elementów będzie dedykowana sekcja na stronie internetowej poświęconej Intel Extreme Masters Katowice 2022, która zostanie udostępniona już 11 stycznia 2022 roku - fani, kibice, a także osoby zainteresowane sportem elektronicznym znajdą na niej wyjątkowe zdjęcia, materiały i artykuły, które podsumują ostatnie 10 lat wielkich wydarzeń i turniejów. Z każdym tygodniem poprzedzającym IEM Katowice 2022, ESL Gaming będzie odsłaniał kolejne etapy i kulisy kampanii.

Więcej treści esportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

O trudnych początkach turnieju opowiedział obecny prezydent miasta Katowice - Marcin Krupa - na konferencji. - Spodek jest potrzebny? Na esport? Chyba ktoś zwariował i kompletnie nie wie o czym mówi. No, myśmy nie wiedzieli, o czym mówimy - przyznał Krupa. Obecnie IEM Katowice to jedno z najważniejszych wydarzeń miasta. W czasach przedpandemicznych imprezę odwiedzało ponad 100 tysięcy osób.

Zmiana identyfikacji

Seria wydarzeń z pod znaku IEM zmienia też w tym roku swój wygląd. Organizatorzy postanowili odświeżyć wizerunek całego cyklu turniejów - Katowice będą pierwszym wydarzeniem osadzonym w nowej szacie graficznej, która obierze teraz bardziej nowoczesną i odważną identyfikację wizualną i odda ducha rywalizacji wszystkich turniejów cyklu IEM. Zmiany są elementem kampanii rozpoczętej już w 2019 roku, której celem jest uwypuklenie charakterystyki poszczególnych produktów ESL Gaming, a jednocześnie utrzymanie wspólnej tożsamości wszystkich części ekosystemu ESL, jak np. ESL One czy ESL Pro League.

- Nowoczesna i bezkompleksowa identyfikacja wizualna będzie odzwierciedleniem historii, która stoi za serią wydarzeń Intel Extreme Masters, w szczególności za IEM Katowice - komentuje Shahin Zarrabi, VP Brand & Corporate Marketing w ESL Gaming. - Nowa tożsamość serii symbolizuje nasze ambicje i gwarantuje jakość, na którą zasługują nasi fani - stwierdził Zarrabi.

Barcelona z nową współpracą. Dalszy rozwój klubu w stronę esportu

Kibice wrócą do Spodka

Tym samym kibice będą mogli wrócić do Spodka po niemalże trzech latach. W 2020 i 2021 roku impreza odbyła się bez udziału publiczności. Wstęp na IEM Katowice 2022 jest w pełni biletowany. To nowość, bowiem w poprzednich latach na imprezę można było wejść za darmo, a bilety kupowano po to, by nie stać w ogromnej, darmowej kolejce. Dodatkowo każdy uczestnik musi się posługiwać aktywnym paszportem COVID-owym.

Niestety na IEM-ie Katowice 2022 nie pojawią się wystawy, które odbywały się w MCK. Przedstawiciele ESL Polska tłumaczą, że jest to spowodowane obecną sytuacją pandemiczną. Turnieje w Spodku jednak odbędą się zgodnie z planem.

Trzecia fala sprzedaży biletów zostanie uruchomiona jeszcze w styczniu 2022, o konkretnej dacie organizator poinformuje w najbliższym czasie. Będzie to ostatnia szansa aby dołączyć do grona osób, które będą mogły wziąć udział w IEM Katowice 2022.

Ultraliga powraca na ekrany. Kto zostanie mistrzem?